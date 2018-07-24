Microsoft Store'daki LibreOffice, Para İstiyor!
Microsoft Store'da beliren LibreOffice, ücretli olmasıyla ve istediği izinlerle endişe uyandırdı!
LibreOffice, Microsoft Office için para harcamak istemeyenlerin yöneldiği en popüler verimlilik yazılımlarından bir tanesi. Bugüne kadar hep ücretsiz olan, ticari olarak bile ücretsiz sunulan LibreOffice, Microsoft'un uygulama mağazasında 2,99 dolar fiyatla satılmaya başlandı.
Uygulamanın açıklamasına baktığımızda ücretlendirmenin "geliştiriciler için bağış toplama amaçlı" olduğu söyleniyor. "Satın al" yerine "Ücretsiz deneme" düğmesine basarsanız, tüm paketi ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Tüm bunlar yeteri kadar şüphe uyandırırken, yazılımı yayınlayan ".net" adlı yayıncı, şüpheleri adeta pekiştiriyor.
The Document Foundation'dan Italo Vignoli'nin Bleeping Computer'e söylediğine göre LibreOffice'in .net adlı bir yayıncıyla bir bağlantısı bulunmuyor. LibreOffice'in kaynak kodu herkese açık olduğundan, mağazaya yüklenmeden önce üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Techradar'ın keşfine göre uygulama, tüm sistem kaynaklarına erişme izni istiyor. Buna kameranız, mikrofonunuz ve konumunuz dahil. Bu yüzden LibreOffice'i Microsoft Store'dan yükleme riskine değmeyeceğini düşünüyoruz.
LibreOffice'i denemek istiyorsanız, yazılımı resmi web sayfasından indirmenizi tavsiye ediyoruz. Projeye destek olmak, geliştiricilere bağışta bulunmak için bu adrese göz atabilirsiniz. Projenin gönüllü takımına dahil olmak isteyenler ise buraya bakabilirler.
Zeynel A. Öztürk
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