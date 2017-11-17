Microsoft, Surface İçin Düğmeye Bastı!

Microsoft, son zamanlarda artan şikayetlere kayıtsız kalmadı; çözüm için çalıştıklarını resmi olarak duyurdu!

Microsoft, Surface İçin Düğmeye Bastı!

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