Microsoft, Surface İçin Düğmeye Bastı!
Microsoft, son zamanlarda artan şikayetlere kayıtsız kalmadı; çözüm için çalıştıklarını resmi olarak duyurdu!
Bir süredir Microsoft'un Surface cihazlarına olan şikayetler artıyor. Surface Pro'nun "Uyku" moduna girme sorunlarından tutun, kısa pil ömrüne ve Surface Pen sorunlarına kadar birçok şikayet oldu ve görünüşe bakılırsa Microsoft artık bu problemleri ciddiye alıyor ve çözümler üretmeye çalışıyor.
Bu sorunların giderileceğine dair sözler Microsoft Answers forumundaki bazı gönderilerden geliyor. Bu forumda, kullanıcılar topluluğa sorular sorabiliyorlar ve cevap verenlerin arasında Microsoft temsilcileri de bulunuyor.
Burada Surface sorunlarıyla ilgili sorulan sorular, Microsoft temsilcileri tarafından cevaplandı ve bu da kullanıcılara Microsoft'un bu sorunları gidermede aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Verilen cevaplar, Microsoft'un sorunların farkında olduğu ve kısa süre içerisinde hepsinin çözüme kavuşacağı yönündeydi.
Sizin de Surface cihazınızla veya herhangi bir Microsoft cihazıyla yaşadığınız bir sorun varsa, bunu Answers forumunda sorarak resmi bir cevap almanız mümkün olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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