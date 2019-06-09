Microsoft'tan Şaşırtan Gösterim
Microsoft, daha önce hiç yapmadığını yaptı; çalışanları için düzenlediği gösterimle herkesi şaşırttı!
- Levent Öztürk
The Verge'ün haberine göre Microsoft, Devices (Cihazlar) ekibinin tamamını bir toplantıya çağırarak bir süredir söylentileri duyulan Centaurus cihazını gösterdi. Çalışanlar, Surface ekibinin genellikle kamuya tanıtıma hazır olmadan yapmadığı bir şekilde yeni donanımı görme imkanı buldular.
Centaurus, kısaca çift ekranlı bir laptop olarak tanımlanabilir. Tabii ki bu cihazın, geçtiğimiz Temmuz ayında çalışmalarının sonlandırıldığı söylenen "cepte taşınabilir çift ekranlı bir cihaz" olan Andromeda ile karıştırılmaması gerekiyor. Centaurus, küçük bir dizüstü bilgisayar boyutlarında olacak ve çift ekranlı ve katlanabilir PC'ler için bir öncü rolü üstlenmesi planlanıyor.
Centaurus, bir Courier-benzeri cihaz olarak anlatılıyor. Eğer Courier'ı hatırlamıyorsanız, bu cihaz Microsoft'un yıllar önce yaptığı bir başka çift ekranlı cihaz denemesiydi ancak piyasaya sunulmamıştı.
Ayrıca bu yeni cihazlar Windows'un, Microsoft tarafından Computex'te modern bir OS olarak tanımladığı yeni sürümünü kullanacak. Bu sürüm şu anda Lite olarak biliniyor ve Windows Core OS üzerine kurulmuş durumda. Windows Core OS ise henüz Microsoft tarafından duyurulmamış olmasına rağmen HoloLens 2'de şimdiden kullanılmakta.
Surface ekibinin bir donanımı yayımından çok önce göstermesi ise neredeyse duyulmamış bir şey. Muhtemelen 2020 yılına kadar bu çift ekranlı veya katlanabilir PC'ler ile karşılaşmayacağız. Ancak Lenovo'nun şimdiden kendi katlanabilir cihazını (ThinkPad X1) göstermiş olması ile beraber firma, bu cihazların açık bir şekilde geliştirilmesine ve geri bildirim alınarak daha iyi bir ürünün ortaya çıkmasına karar vermiş olabilir.
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