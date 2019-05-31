Moto Z4, 48MP Kamerayla Tanıtıldı
Sızıntıların fazlasıyla ortaya çıkardığı Moto Z4, 48 megapiksel kamera, Moto Mod ile 5G desteği gibi özelliklerle tanıtıldı!
Moto Z4, sızıntıların ardından Motorola tarafından tanıtıldı. Telefon, 2 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 675 işlemciyle geliyor.
Moto Z4'ün arkasında sadece bir lens bulunuyor, bu nedenle Selective Black & White ve Selective Focus gibi işlevler artık sunulmuyor. Ancak dörtlü piksel teknolojisini kullanan kameranın çözünürlüğü 48MP. Yani kamera, daha iyi düşük ışık performansı için dört pikseli bir pikselde birleştiriyor. Sonuçta 12 megapiksellik bir görüntü elde ediyorsunuz.
25MP'lik ön kamera da dörtlü piksel teknolojisinden faydalanıyor. Bu ise ön kamerayla 6MP'lik bir görüntü elde ettiğiniz anlamına geliyor. Bu özelliği ön kamera için kapatabiliyorsunuz, bu durumda 25MP'lik büyük bir kare elde edebiliyorsunuz.
Motorola, Moto Z4'ün 5G'ye bir Moto Mod yardımıyla yükseltilebildiğini söylüyor. Geçen senekli Moto Z3 de bu şekilde 5G'ye yükseltilebiliyordu. Aynı desteğin bu sene Moto Z2 Force'a da gelmesi bekleniyor. 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelen telefon, 3.600mAh pile sahip ve 15W TurboPower şarjı destekliyor.
Moto Z4'ün Verizon'daki (ABD'nin mobil sağlayıcısı) fiyatı 239,99 dolardan başlıyor.
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