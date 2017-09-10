Motor yağı değiştirmek isteyenlere tavsiyeler

Otomobil meraklılarının yaptığı araç bakımlarından bir tanesi otomobil yağı değişimidir. Aracınızın yağını kendiniz değiştirin!

Motor yağı nasıl değiştirilir?

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