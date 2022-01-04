NASA Acele Etmiyor: James Webb'in Güneş Kalkanının Açılması Ertelendi

NASA personeli, yeni uzay teleskobu James Webb'in en önemli prosedürü olduğu söylenebilecek olan muazzam boyuttaki güneş kalkanını germe işlemini uygulamaya hazır olduğundan ve işlerin sorunsuz gideceğinden emin olmak adına güç alt sistemini incelemeye başladı. Bu inceleme, planlanan zamanın biraz ileri atılması anlamına geliyor.
25 Aralık'ta fırlatılan uzay teleskobu, teleskobu veri toplamaya hazırlamak için gerekli olan bir aylık bir yerleştirme prosedürünü yürütüyor. Ancak bu prosedürdeki çoğu adım karardan kontrol ediliyor. NASA'nın çalışma için geçici bir programı olsa da, görev liderleri yol boyunca zaman çizelgesini değiştirmeye karar verebiliyor.
NASA, 1 Ocak Cumartesi gününü dinlenme günü olarak ayırmış olsa da, Webb ekibinin 2 Ocak Pazar gününü gözlemevinin güç alt sistemini incelemekle geçirdiğini duyurdu.
NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde (GSFC) Webb proje yöneticisi olan Bill Ochs, 2 Ocak Pazar günü yayınlanan bir bildiride, "yerdeki simülasyonlardan öğrenebileceğimiz hiçbir şey, gözlemevini çalışır durumdayken analiz etmek kadar iyi değildir" dedi ve devam etti: "Şimdi, temel operasyonları hakkında öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenme fırsatını değerlendirmenin zamanı geldi. Sonraki adımları bunun ardından atacağız."
Ekip, özellikle, uçurtma şeklindeki güneş kalkanının beş hassas katmanını ayıran ve yumuşatan işlem olan güneş kalkanının gerilmesi sırasında kullanılacak bir dizi motorun sıcaklığına odaklanıyor. Webb teleskobu, ısıya duyarlı olan kızılötesi gözlemlere odaklı olduğu için bu güneş kalkanı tüm sistem için kritik bir önem taşıyor.
Webb'in GSFC'deki lider sistem mühendisi Mike Menzel ise, açıklamasında, "Webb ile 20 yılımızı sahada tasarlayarak, geliştirerek ve test ederek geçirdik" dedi ve devam etti: "Gözlemevinin uzayda gerçekte nasıl davrandığını görmek için bir haftamız oldu. Uçuşa başladığınızda uzay aracınızın belirli özelliklerini öğrenmek alışılmadık bir şey değil. Şu anda yaptığımız şey bu. Uygulamalar umduğumuz kadar sorunsuz geçti. Ama ilerlemeden önce zamanımızı alıp gözlemeviyle ilgili her şeyi anlamak istiyoruz."
Güneş kalkanının gerilmesi, NASA'nın iki gün sürmesini beklediği karmaşık bir işlem. NASA başlangıçta çalışmaya Cumartesi günü başlamayı planladı, ancak Cuma günü yapılan operasyonlar beklenenden daha geç gerçekleşti ve ekip Yeni Yıl Günü'nü dinlenerek geçirmeye karar verdi.
Görev yöneticileri motor sıcaklıklarına daha yakından bakmaya karar verdiklerinde, ekibin gözlemevinin iki yönü üzerinde aynı anda çalışmasını istemediler. Güneş kalkanı tamamen gerildikten sonra, ekip ikincil aynayı açmaya devam edecek.
Planda küçük bir zaman değişikliği yaşanmış olsa da, teleskop halen ilerleme kaydediyor. Webb, Dünya'dan uzaklaşmaya devam ediyor ve hedefine giden yolun yaklaşık %60'ını geçmiş durumda. L2 olarak da bilinen bu nokta, neredeyse Güneşin tersi yönde, Dünya'dan 1.6 milyon kilometre uzağında yer alıyor.
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