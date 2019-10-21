NASA'ya Japon Desteği Geliyor!
Uzay'a Japon damgası geliyor: Japonya Uzay Ajansı (JAXA), NASA'nın önemli projelerine destek olacağını resmi olarak duyurdu!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz Eylül ayında NASA ve Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA – Japonya Hava-Uzay Keşif Ajansı) Artemis programında beraber çalışma amaçlarını açıklamışlardı. Artık bu ortaklık resmileşmiş durumda ve Japonya, NASA'nın Mars'a gitme ve Ay'a geri dönme görevlerine yardımcı olacak. Japon hükümeti, Başbakan Sinhzo Abe ve kabine üyelerinin katıldığı bir toplantıda ülkenin uzay komitesinin, NASA'nın Lunar Gateway (Ay Kapısı) projesine yardımcı olma önerisini kabul etti.
Japan Times'ın söylediğine göre Asyalı ülke, Ay yörüngesindeki astronotlar için geçici bir ev ve ofis olarak görev alacak Lunar Gateway'in "inşası için teknik ortaklık sunacak." Japonya, diğer pek çok alanın yanı sıra özellikle yaşam destek sistemi cihazları, iklimlendirme donanımı ve bataryaları sağlayacak. Lunar Gateway, astronotlar için yaşam alanları, laboratuvarlar ve Ay'a gidecek veya aydan gelecek olan uzay araçları için yanaşma alanlarına sahip olacak.
Japonya, NASA'nın Ay ve Mars keşif planlarına destek olan tek ülke değil. Avusturalya da NASA ile ortaklığını Eylül ayında duyurmuştu ve Japan Times, Avrupa Uzay Ajansı'nın da yakın gelecekte katılımını duyurmasının beklendiğini belirtiyor.
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