NASA, Stres Çarkını ISS'de Denedi!
NASA, modası geçmeye başlayan stres çarkı'nı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda denedi, ortaya bu ilginç görüntüler çıktı!
Şu sıralar uzay yürüyüşleriyle ve uzay selfie'leriyle meşgul olan NASA astronotu Randy Bresnik, bir süre önce elimizden düşürmediğimiz "stres çarkını" uzayda denedi ve sonuçları Twitter'da paylaştı.
Havada uçan bir stres çarkıyla başlayan video, hızla kendi etrafından dönen stres çarkı görüntüsüyle devam ediyor. NASA'nın izahatine göre "stres çarkının yüzmesine izin verilmesi, merkezi halka ve dış spinner oranının eşitlenmesini sağlıyor ve sürtünmeyi azaltıyor. Böylece tüm oyuncak, tek bir birim olarak dönüyor."
A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it's a great way to experiment with Newton's laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 Ekim 2017
Siyah ve kırmızı çarkların ortasında NASA logosunu görebiliyoruz. ISS ekibi üyelerinin sırayla stres çarkıyla oynadığı ve onunla değişik numaralar gerçekleştirdiği anlaşılıyor.
Videoyu göremiyorsanız, Bresnik'in tweet'ine buradan ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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