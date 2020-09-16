Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Türkiye yeni bir navtex yayınlayarak Yunanistan'ın, Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal edip Sakız Adası'nı silahlandırdığını duyurdu. Bu haberin ardından navtex kelimesi merak edilmeye başladı. Peki navtex nedir ve navtex ilan etmek ne anlama geliyor?