Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Türkiye yeni bir navtex yayınlayarak Yunanistan'ın, Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal edip Sakız Adası'nı silahlandırdığını duyurdu. Bu haberin ardından navtex kelimesi merak edilmeye başladı. Peki navtex nedir ve navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye dün bir Navtex daha yayınlayarak Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etti. Yayınlanan NAVTEX'te şu ifadelere yer verildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ

1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.

2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

Akdeniz yaşanılan gelişme sonrasında vatandaşlar Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor? sorusuna yanıt arıyor.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "Navigational TeleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Türkiye'de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya'da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor. Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. NAVTEX yayımları için ikili kodlama sistemi kullanılır. Yayımlar, 518 kHz ve 490 kHz orta frekansında (MF), NBDP (Narrow-Band Direct Printing) sistemiyle yapılır. Uluslararası NAVTEX frekansı 518 kHz'dir ve bu frekansta mesaj İngilizce olmak zorundadır.

Ülkeler yerel dillerinde ulusal NAVTEX yayımlarını ise, yerel diller için özelleşmiş olan 418 kHz bandını kullanarak yapar. Yüksek frekansta (HF) NAVTEX tipi yayımlar 4209.5 kHz'de yapılır, fakat NAVTEX cihazı yüksek frekansta alma yapamaz, bu nedenle HF bandındaki yayımı alan cihaz HF cihazıdır.

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