NBA Yıldızından Sosyal Medyaya "Geçici" Veda!

Spor dünyasının önemli ismi, bir süre için de olsa, tüm sosyal medya hesaplarını kapattığını duyurdu!

NBA yıldızı Curry'den, sosyal medyaya geçici veda!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

Neden düzgün İngilizce öğrenemiyoruz?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Uçan Arabalar Bu Kez Gerçek mi Oluyor?
Kadın Liderleri Yarışması'nda Başvurular Uzatıldı
Galaxy S8 ve S7'nin Çözünürlüğü Nasıl Değiştirilir?
SmartChef: Artık Mangalın da Akıllısı Var!
NBA Yıldızından Sosyal Medyaya "Geçici" Veda!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir