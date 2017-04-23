NBA Yıldızından Sosyal Medyaya "Geçici" Veda!
Spor dünyasının önemli ismi, bir süre için de olsa, tüm sosyal medya hesaplarını kapattığını duyurdu!
NBA yıldızı Stephen Curry, bir süreliğine sosyal medyadan uzaklaşıyor. Golden State Warriors yıldızının ESPN'ye söylediğine göre NBA playoff'ları süresince tüm sosyal medya uygulamalarını telefonundan siliyor.
Yayınlanan makaleye göre Curry, "odaklanmak istediğiniz zaman sezonun bu noktasında gereksiz hiçbir dikkat dağıtıcı istemiyorsunuz" cümlesini kuruyor ve ekliyor: "Ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var ve bunun için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmayız."
Curry'nin sosyal medya ağı Slyce'ı eski bir üniversite arkadaşı ile ortak olarak kurduğu düşünülürse bunun biraz garip olduğu düşünülebilir. Ayrıca Curry, ebeveynlerin çocukları için özel atletik koçlar ile anlaşabilmelerine imkan sağlayan CoachUp'ın da yatırımcılarından biri. Bunun yanı sıra, denizaşırı hayranları ile bağlı kalmasını sağlayan bir dijital medya platformu olan PressPlay'in de ortaklarından biri.
Curry, NBA play-off'ları süresince sosyal medya ağlarından uzak duran tek NBA yıldızı değil. Cavaliers'in yıldız ismi LeBron James de benzer bir kararı yıllardır uyguluyor...
Levent Öztürk
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