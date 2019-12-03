"Neandertalleri İnsanlar Değil, Kötü Şans Yok Etti"

40.000 yıl önce Avrupa ve Batı Asya'da yaşayan kalın kaşlı komşularımızı yok eden neydi? Yeni bir araştırma, merak edilenlere ışık tuttu.
Yeni araştırma, Neandertallerin insanlar yüzünden değil "kötü şans" nedeniyle tükendiğini ileri sürüyor. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, günümüz avcı-toplayıcı nüfus verilerini kullanarak Neandertal nüfusunun bir modelini olşturdu. Takım, farklı boyutlardaki (50, 100, 500, 1000 ve 5000 kişi) nüfusların farklı durumlarda nasıl şekillendiğini inceledi.
Modellere göre yok olmanın nedeni yalnızca "aynı soydan çiftleşme" değildi. Bunun yanında Allee efekti (azalan nüfusun yaşayanların formunu olumsuz etkilemesi) ve nüfustaki kaymalar, yok olmayı destekledi. Peki, 40.000 yıl önce tam olarak hangi gelişme Neandertallerin tamamen yok olmasını sağladı?
İnsan komşuların Neandertallerin hayatını zorlaştırdığından şüphe yok, ancak araştırmacılar asıl sebebin "kötü şans" olduğunu iddia ediyor. Bu araştırmaya göre Neandertalleri yok edenler insanlar değil, bir dizi "kötü, demografik şans" idi.
Neandertallerin yok olmasının sıkça tartışılan bir konu olduğunu ve bunun teorilerden sadece biri olduğunu söyleyelim. Neandertallerin insanlarla da birleştiği biliniyor ve hatta bugünkü depresyon, kalp krizi ve bir dizi sağlık probleminin "Neandertal geninden" kaynaklanabildiği iddia ediliyor.
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