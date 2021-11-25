Netflix Aralık 2021 takviminde neler var? İşte yeni sezonlar ve filmler

Netflix Aralık 2021 takvimi yayınlandı. Birbirinden güzel film ve dizileri izleyiciyle buluşturan Netflix, Aralık ayında La Casa De Papel, The Witcher, Lost in Space gibi dizilerin yeni sezonlarını da yayınlayacak.