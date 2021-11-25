Netflix Aralık 2021 takviminde neler var? İşte yeni sezonlar ve filmler

Netflix Aralık 2021 takvimi belli oldu. Birbirinden muhteşem dizi ve filmlerle dolu bir yılın sonuna geldik. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerinde yer aldığı Adam McKay imzalı Don't Look Up, heyecan ve gizem dolu yeni bölümleriyle geri dönen The Witcher, ekranlara son beş bölümüyle veda etmeye hazırlanan La Casa de Papel ve çok daha fazlası Aralık 2021'de Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
ARALIK AYI NETFLIX DİZİLERİ
Aralık ayında yayınlanacak olan yeni Netflix dizileri ve yeni sezonlar dikkat çekiyor.
The Witcher: 2. Sezon (17/12/2021)
İzleyiciyi epik bir dünyaya davet eden The Witcher, yeni bölümleriyle geri dönüyor. İkinci sezonda Yennefer'ın Sodden Savaşı'nda hayatını kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yer olan çocukluk evi Kaer Morhen'e getirir.
Detaylar: The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix tarih verdi (Fragmanlar)
La Casa de Papel: 5. Kısım - Son 5 Bölüm (03/12/2021)
Güç bir duruma düşen Profesör, altınları ve daha da önemlisi ekibini bankadan çıkarmak için zamanla yarışırken son derece büyük riskler almak zorundadır.
Detaylar: La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım fragmanı yayınlandı: 6. bölüm geliyor!
Emily in Paris: 2. Sezon (22/12/2021)
Daha fazla eğlence, daha fazla moda ve daha fazla gafla dolu yeni sezonda, Paris'e uyum sağlayan Emily tutku dolu bir gecenin ardından beklenmedik sorunlarla karşılaşır.
Lost in Space: 3. Sezon (01/12/2021)
Müthiş final sezonunda Robinsonlar tekrar buluşmak ve Alfa Centuri'yi robot istilasından kurtarmak için uğraşırken hayatta kalma içgüdüleri harekete geçer.
Cobra Kai: 4. Sezon (31/12/2021)
Güç bir duruma düşen Profesör, altınları ve daha da önemlisi ekibini bankadan çıkarmak için zamanla yarışırken son derece büyük riskler almak zorundadır.
Detaylar: Netflix'in Sevilen Dizisi Cobra Kai, 4. Sezon ile Bu Tarihte Geri Dönüyor!
Geçmişle Dans: 1. Sezon (31/12/2021)
Geçmiş suçlara ilişkin sırların ortaya dökülmeye başlamasıyla kendine özgü bir heyecan yaratan bu yeni gerilim dizisi, yazarı Harlan Coben'ın imzası hâline gelen birtakım sürprizler ve entrikalar içeriyor.
Titans: 3. Sezon (08/12/2021)
Titanlar bir arada kalmak için çabalarken bir yandan da Gotham Şehri'ni sonsuza dek yok etmek isteyen gizemli yeni tehdit Red Hood'un gazabıyla uğraşır.
Queer Eye: 6. Sezon (31/12/2021)
Emmy ödüllü reality dizisi altıncı sezonuyla geri dönüyor. Muhteşem Beşli; moda ipuçlarıyla, duygu dolu baştan yaratmalarla ve tüm duyguları gün yüzüne çıkartan samimi açıklamalarla karşınızda.
NETFLIX FİLMLERİ
Aralık 2021'de izleyiciyle buluşacak olan yeni Netflix filmleri şu şekilde;
Don't Look Up (24/12/2021)
İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar ancak hiç kimse onları umursamaz.
The Power of the Dog (01/12/2021)
Baskıcı ve karizmatik bir çiftlik sahibi, erkek kardeşinin yeni eşi ile onun genç oğlunu canından bezdirir, ardından uzun süredir gizlenen sırlar gün yüzüne çıkar.
The Hand of God (15/12/2021)
1980'lerde Napoli'de futbola duyduğu sevginin peşinden giderken bir aile trajedisiyle sarsılan genç Fabietto'yu yönetmenliğe giden belirsiz ama parlak bir gelecek bekler.
The Unforgivable (10/12/2021)
Cinayetten hüküm giymiş bir kadın hapishaneden çıkar ve kendisini affetmeyecek bir topluma geri dönerek geride bırakmak zorunda kaldığı küçük kız kardeşini arar.
Single All The Way (02/12/2021)
Peter evine yapacağı Noel ziyareti için en iyi dostundan sevgilisiymiş gibi davranmasını
ister. Ancak ailesinin çöpçatanlık girişimi, planların değişmesine neden olur.
Hilda ve Dağ Kralı (30/12/2021)
Bir trol bedeninde uyanan Hilda eve dönmek, yeniden insan olmak ve Trolberg şehrini kurtarmak için kurnazlığını ve cesaretini kullanır.
Bekle Bizi Vahşi Doğa! (10/12/2021)
Tehlikeli görünebilirler, ancak tamamen yanlış anlaşılmış bu yaratıklar aslında çok iyi kalpli ve yuvalarını bulmak için esaretten kaçıyorlar.
NETFLIX BELGESELLERİ
Aralık 2021'de izleyiciye sunulacak olan Netflix belgeselleri şu şekilde;
Voir: Filmlerin Gücü: 1. Sezon (06/12/2021)
Görsel deneyimlerden oluşan bu koleksiyonda, sinemaseverler onları heyecanlandıran, hayrete düşüren, zorlayan ve sonsuza dek değiştiren film sahnelerini inceliyor.
Baloncuk: Resifin Mucizeleri (16/12/2021)
Büyük Bariyer Resifi'nde kendine yuva arayan yavru bir balon balığı, fantastik canlılarla dolu mikroskobik bir dünyada yolculuk eder.
NETFLIX ÇOCUK & AİLE
Jurassic World Kretase Kampı: 4. Sezon (03/12/2021)
Kampçılar Isla Nublar'ı arkalarında bırakır ancak karaya ayak bastıkları tuhaf yeni topraklarda onları başka tehditler ve sıkı şekilde korunan sırlar beklemektedir.
Yıldız Kız: Yılbaşı Macerası (14/12/2021)
Misafirler, Waffles ve Mochi'nin kış tatilini kutlamak için kuklaların evine gelir ancak bir sorun vardır: Buz Gibi Günü, tamamen uydurma bir tatildir!
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