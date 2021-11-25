The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix tarih verdi (Fragmanlar)

İzleyiciyi epik bir dünyaya davet eden The Witcher, yeni bölümleriyle geri dönüyor. İkinci sezonda Yennefer'ın Sodden Savaşı'nda hayatını kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yer olan çocukluk evi Kaer Morhen'e getirir.
Kıta'daki krallar, elfler, insanlar ve iblisler buranın duvarlarının dışında üstünlük mücadelesi verirken, Geralt'ın genç prensesi koruması gereken çok daha tehlikeli bir şey söz konusudur, çünkü Prenses Cirilla, içinde gizemli bir güç barındırmaktadır.
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The Witcher 2. Sezon Ne Zaman?
Netflix, heyecanla beklenen The Witcher 2. sezonun 17 Aralık 2021'de izleyiciyle buluşacağını açıkladı.
The Witcher 2. Sezon Fragman
Netflix'ten Witcher Sezon 2 Açıklaması
Witcher'ın 2. sezonu için Netflix, "Çok satan fantastik kitap serisinden uyarlanan The Witcher, kader ve aileye dair epik bir hikayedir. Rivialı Geralt, yalnız bir canavar avcısı, insanların canavarlardan daha çarpık olduğu bir dünyada yerini bulmakta zorlanıyor. Ama kader onu güçlü bir sihirbaza, tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensese doğru şiddetle savurduğunda, üçü gittikçe daha da dengesiz hale gelen Kıta'da yönlerini bulmayı öğrenmek zorundadır." ifadelerine yer vermişti.
The Witcher 3. Sezon Onay Aldı
Dizinin 3. sezonunun resmi olarak yapım aşamasında olduğu da açıklandı. Böylece henüz 2. sezon yayınlanmadan, 3. sezon da onayı alınmış oldu.
The Witcher 2. Sezon Oyuncu Kadrosuna Eklenen İsimler
Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakterin geleceğini ve hikayenin genişleyeceğini öğrenmiştik. Ciri rolünde Freya Allan, Geralt rolünde Henry Cavill ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, aynı şekilde rollerine devam ediyorlar.
Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;
- Coen rolünde Yasen Atour
- Vereena rolünde Agnes Bjorn
- Lambert rolünde Paul Bullion
- Nivellen rolünde Kristofer Hivju
- Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen
- Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross
- Francesca rolünde Mecia Simson
- Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness) - Nenneke
- Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual, The Irregulars) - Phillippa Eilhart
- Liz Carr (Silent Witness, Devs) - Fenn
- Graham McTavish (Outlander, The Hobbit) - Dijkstra
- Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) - Ba'lian
- Simon Callow (A Room with A View, Four Weddings and a Funeral) - Codringher
- Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King) - Rience
Netflix de The Witcher'ın 2. Sezonunda İlk Görselleri Paylaştı
Netflix, heyecanla beklenen The Witcher'ın ikinci sezonundan ilk görselleri paylaştı. Çekimleri İngiltere'de devam eden diziden yayınlanan görsellerde Henry Cavill'ın canlandırdığı Geralt of Rivia karakteri yer alıyor.
Netflix, heyecanla beklenen The Witcher'ın ikinci sezonundan görselleri paylaşmaya devam ediyor. Dün Geralt of Rivia karelerinden sonra bugün Freya Allan'ın canlandırdığı Ciri karakterinin dönüşümün görüldüğü ilk kareler paylaşıldı.
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