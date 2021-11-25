The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix tarih verdi (Fragmanlar)

The Witcher 2. sezon tarihi ile ilgili Netflix'ten açıklama geldi. Yayınlanan 2. sezon fragmanlarına, oyuncu kadrosuna katılan yeni isimlere ve tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.