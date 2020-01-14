Netflix'teki The Witcher için Etkileşimli Harita

Resmi The Witcher zaman çizelgesinin ardından şimdi de Netflix evreninde olup biten önemli olayları (dizi başlamadan öncesi dahil) gösteren bir etkileşimli harita, ortaya çıktı.
Türkçeye çevrilmiş olan haritaya witchernetflix.com adresinden ulaşılabiliyor. Harita, ilk witcher'ın ne zaman yaratıldığını, canavarların ve insanların kıtaya ilk olarak ne zaman geldiğini gösteriyor. Merak ettiğiniz bilgiyi bulabilmeniz için haritanın bir arama işlevi bile var.
Sona doğru kaydırdığınızda "Va'esse deireadh aep eigean, va'esse eigh faid'har" mesajını görüyorsunuz. Bu, "bir şey biter, bir şey başlat" anlamına geliyor. Andrzej Sapkowski'nin The Witcher kitaplarını seviyorsanız veya fantezi haritalarına meraklıysanız, bu haritayı da sevme ihtimaliniz var.
Netflix'te yayınlanan The Witcher'ın ikinci sezonu için hazırlıklar başladı bile.
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