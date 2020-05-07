Netflix yeni fantastik dizisi Cursed'ten ilk kareleri paylaştı

Netflix yeni bir fantastik dizi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fantastik diziseverlerin oldukça ilgisini çekecek olan yeni dizi, Kral Arthur'u konu alıyor. Romandan uyarlanan Cursed dizisinden ilk kareler yayınlandı.
CURSED DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Genç kadın kahraman Nimue, nam-ı diğer 'Lady of the Lake' tarafından anlatılan ve Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli ve özel güçlere sahip Nimue'nin 'Gölün Kraliçesi'ne dönüşümünü konu alıyor.
ETKİLEYİCİ BİR FANTASTİK DİZİ: CURSED
Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin'i bulmak ve eski kadim bir kılıcı teslim etmek için beklenmedik bir ortak bulur. Çıktığı bu yolculukta ise korkunç Kırmızı Paladinler ve suç ortakları Kral Uther karşısında bir direniş ve cesaret sembolü haline gelir. Doğanın yok edilmesi, din terörü, anlamsız savaşlar ve imkansızı başarmak için cesur bir lider olmak gibi günümüz temalarını da içine alan Cursed aynı zamanda bir yetişkinliğe geçiş öyküsü.
ROMANDAN UYARLANDI
New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, 2020 yazında tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek.
Dizinin Yaratıcıları: Tom Wheeler (Kitabın Yazarı) ve Frank Miller (Kitabın İllüstratörü)
Dizi Yürütücüsü: Tom Wheeler
Yürütücü Yapımcılar: Tom Wheeler, Frank Miller ve Leila Gerstein
Yardımcı Yapımcı: Silenn Thomas
Yapımcı: Alex Boden
Format: 60 dakika x 10 bölüm
CURSED OYUNCU KADROSU
Devon Terrell (Arthur), Katherine Langford (Nimue), Gustaf Skarsgård (Merlin), Sebastian Armesto (King Uther Pendragon), Daniel Sharman (Weeping Monk), Matt Stokoe (Gawain), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Lily Newmark (Pym), Emily Coates (Sister Iris), Bella Dayne (Red Spear), Billy Jenkins (Squirrel), Peter Mullan (Father Carden)
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