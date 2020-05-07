Netflix yeni fantastik dizisi Cursed'ten ilk kareleri paylaştı

Netflix'in yeni fantastik dizisi geliyor. Kral Arthur efsanesinin yeni uyarlaması Cursed dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Dizi şimdiden ilgi odağı oldu.

Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed

Netflix yeni bir fantastik dizi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fantastik diziseverlerin oldukça ilgisini çekecek olan yeni dizi, Kral Arthur'u konu alıyor. Romandan uyarlanan Cursed dizisinden ilk kareler yayınlandı.

CURSED DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Genç kadın kahraman Nimue, nam-ı diğer 'Lady of the Lake' tarafından anlatılan ve Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli ve özel güçlere sahip Nimue'nin 'Gölün Kraliçesi'ne dönüşümünü konu alıyor.

cursed

ETKİLEYİCİ BİR FANTASTİK DİZİ: CURSED

Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin'i bulmak ve eski kadim bir kılıcı teslim etmek için beklenmedik bir ortak bulur. Çıktığı bu yolculukta ise korkunç Kırmızı Paladinler ve suç ortakları Kral Uther karşısında bir direniş ve cesaret sembolü haline gelir. Doğanın yok edilmesi, din terörü, anlamsız savaşlar ve imkansızı başarmak için cesur bir lider olmak gibi günümüz temalarını da içine alan Cursed aynı zamanda bir yetişkinliğe geçiş öyküsü.

cursed

 ROMANDAN UYARLANDI

New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, 2020 yazında tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek.

Dizinin Yaratıcıları: Tom Wheeler (Kitabın Yazarı) ve Frank Miller (Kitabın İllüstratörü)

Dizi Yürütücüsü: Tom Wheeler

Yürütücü Yapımcılar: Tom Wheeler, Frank Miller ve Leila Gerstein

Yardımcı Yapımcı: Silenn Thomas

Yapımcı: Alex Boden

Format: 60 dakika x 10 bölüm

CURSED

CURSED OYUNCU KADROSU

Devon Terrell (Arthur), Katherine Langford (Nimue), Gustaf Skarsgård (Merlin), Sebastian Armesto (King Uther Pendragon), Daniel Sharman (Weeping Monk), Matt Stokoe (Gawain), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Lily Newmark (Pym), Emily Coates (Sister Iris), Bella Dayne (Red Spear), Billy Jenkins (Squirrel), Peter Mullan (Father Carden)

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