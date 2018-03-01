Netflix'ten İddialı Açıklamalar
Netflix, tarihinin en parlak günlerini yaşıyor. Ama gelen haberler, internet devinin bu kadarla yetinmeyeceğini gösteriyor...
- Levent Öztürk
Netflix bu yıl yayın hizmetinde 700 civarında orijinal TV serisi ve film sunmayı planlıyor. CFO David Wells, Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Konferansı sırasında yaptığı konuşmada firmanın bu yıl içerikler için 8 milyar dolar civarında bir harcama yapacağını söyledi. Bu 700 orijinal içeriğin yaklaşık olarak 80 adedi "Dark" gibi ABD dışında üretilen ürünler olacak.
Netflix son zamanlarda birkaç büyük anlaşma imzaladı ve Ryan Murphy, Shonda Rhimes ve Duplass kardeşler gibi bazı büyük isimler ile ortaklık kurmayı başardı. Aynı zamanda Matt Reeves üretimi bir bilim kurgu filminin izinlerini de aldı. Bunun yanı sıra animasyon ve komedi önerileri de hızla artmaya devam ediyor. Firma geçtiğimiz ay yaptığı duyuruda halen ciddi bir büyüme gördüğünü ve geçtiğimiz çeyrekte 8.3 milyon müşteri edindiğini açıklamıştı. Dünya genelinde toplamda yaklaşık olarak 100 milyon ücretli üyeye ulaşılmış durumda.
Daha fazla orijinal içeriğin eklenmesinin yanı sıra firma, pazarlamaya da daha fazla önem verecek. Firma, bu yıl yaklaşık olarak 2 milyar dolar harcamayı planlıyor ve bu da bir önceki yıla göre %50'lik bir artış anlamına geliyor...
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