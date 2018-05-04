Nintendo'dan Sıra Dışı Bir Konsol Patenti!
Nintendo'nun yeni patenti, eğlenceli ve bir o kadar da garip, çoklu dokunmatik ekranlı bir cihazı işaret ediyor!
Japon oyun devi Nintendo'nun yeni patent başvurusu, heyecan verici yeni bir fikri anlatıyor. Patentte, çoklu, birbirinden bağımız dokunmatik ekranlar ve bunların tek bir arayüz oluşturacak şekilde birbiriyle bağlı oluşu anlatılıyor. Bu fikirle çok yenilikçi oyunlar ortaya çıkabilir ve söz konusu Nintendo olduğu için aşırı derecede eğlenceli oyunlar bizleri bekliyor olabilir.
12 Nisan'da yayınlanan ABD patent başvurusu, ilk olarak Digital Trends tarafından saptanmış. Açıklamasında, "...birbiriyle iletişim kurma becerisine sahip birden fazla bilgi işleme aparatını kullanan bir oyun sistemi..." yazıyor. Başvuruda teknik bir dille, dört tane kablosuz bağlantı ile bağlı ekranın bilgi paylaşımı da anlatılıyor.
Başvuruda, bu tarz bir sistemden faydalanabilecek bazı oyun örnekleri de verilmiş. Mesela, iki ekranda iyi oyuncunun oynamasına izin veren bir hava-hokeyi benzeri oyun ve bowling oyunu gibi. Bowling örneği, ekranların bir açı ile yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece oyun-içi objelerin hızı bu açılardan etkilenebilecek. Cihazın ruhu, 2006'da dünyaya hareket-algılamalı oyun kumandasını tanıtan Wii ile oldukça benzer.
Tabii ki patenler, her zaman kesinleşmiş gelecek planlarına işaret etmiyor, bunu artık iyi biliyoruz. Genelde firmalar, bu tarz patentleri yaratıcı rakiplerine karşı bir kendini garantiye alma yöntemi olarak kullanıyorlar. Ama böyle bir patentin varlığı bile Nintendo'nun aklından sürekli yaratıcı fikirler geçirdiğini ve gelecekte ilginç şeyler piyasaya süreceğini gösteriyor.
H. Hüseyin Öztürk
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