Nintendo'dan Sıra Dışı Bir Konsol Patenti!

Nintendo'nun yeni patenti, eğlenceli ve bir o kadar da garip, çoklu dokunmatik ekranlı bir cihazı işaret ediyor!

Nintendo'dan ilginç çoklu ekranlı konsol patenti!

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