Nokia 9 PureView'un Selefi Yolda Olabilir!
İddiaya göre Nokia, değerlendirmeleri karışık olan Nokia 9 PureView'u iyileştirerek, Nokia 9.1'i piyasaya sürecek!
Nokia 9 PureView hakkındaki görüşler biraz karışıktı, ancak Nokia markalı telefonları üreten HMD Global, amiral gemisi üzerinde bazı geliştirmeler yapmayı planlıyor.
Nokia telefonlara odaklanan web sitesi NokiaPowerUser'a göre firma, Nokia 9.1 PureView üzerinde çalışmalara başladı. Rapora göre bu telefon, "2019'un üçüncü çeyreğinde" yani temmuz ile eylül arasında çıkacak. İddiaya göre firma, telefonun kameralarını mümkün olduğunca iyileştirmek için çaba harcıyor. Cihazın teknik özelliklerinin Nokia 9 PureView'a benzemesi, yani Snapdragon 855 yonga setiyle ve belki de aynı kamera çözünürlüğüyle gelmesi bekleniyor.
Rapor, Nokia 9.1'in ön yüzünde bir "delikli kamera" bulunacağını, yani kameranın ekranın üzerindeki bir delikte bulunacağını söylüyor. Bu tasarımı daha önce Nokia X71'de ve 2019'da çıkan birçok telefonda gördük.
Son olarak Nokia 9.1'in 5G destekli bir telefon olacağı iddia ediliyor. Bu durumda telefon, Nokia'nın ilk 5G destekli telefonu olabilir. Bununla birlikte Nokia'nın "ilk hesaplı 5G telefonu" üretme planları da var; bu durumda Nokia 9.1 PureView, firmanın ilk 5G'li telefonu olmayabilir.
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