Nubia'nın Çift Ekranlı Telefonu 31 Ekim'de Geliyor
Sıra dışı tasarımlarıyla ilgi çeken çinli üretici, iki yüzü ekranla kaplı telefonunu çok da uzakta olmayan bu tarihte tanıtacak!
Farklı tasarım denemeleriyle dikkat çeken Çinli telefon üreticisi Nubia, IFA'da ilgi odağı olan telefon - saat melezinden sonra şimdi de çift ekranlı telefonunu tanıtmayı planlıyor.
Firmanın CEO'su tarafından Çin'in sosyal ağı Weibo'da paylaşılan bir görüntü, cihazın adının Nubia X olabileceğini gösteriyor. Telefonun nasıl görüneceğini daha önceki bir sızıntıda görmüştük. Buna göre cihazın ön yüzünde 6,2 inç, arka yüzünde ise 5,1 inç OLED ekran bulunuyordu. Telefonda ön kamera bulunmuyor ancak arkadaki ekranı kullanarak kolayca selfie çekebileceksiniz.
İddialar doğruysa Nubia X, Snapdragon 845 yonga seti ve 6GB RAM ile geliyor, yani karşımızda amiral gemisi seviyesinde bir telefon var. Pil kapasitesinin 3.800mAh olacağı söylenen telefon, çıkış tarihinde Android'in önceki sürümü 8.1 Oreo ile gelecek. Renk seçenekleri, Gold ve Black'ten ibaret olacak.
Zeynel A. Öztürk
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