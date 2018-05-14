OnePlus 6 Bu Sefer de Amazon'dan Sızdı
En son sızan OnePlus 6 görselleri, cihazın tasarımı ile ilgili bilinmeyen tek bir detay bile bırakmıyor.
OnePlus haftalardır bir sonraki telefonu hakkında bilgiler sızdırıyor, ancak yeni sızan görüntüler OnePlus 6 ile ilgili önemli detaylar içeriyor. WinFuture'ın Amazon Almanya web sitesinde keşfettiği listeleme (şu an silinmiş durumda) OnePlus 6'nın ön ve arka yüzünü çok açık şekilde gösteriyor.
Daha önceki tahminlerde duyduğumuz gibi cihaz 6.3-inç, çentikli ekrana sahip. "Siyah ayna" renk modelinin hem ön hem de arka yüzü cam ile kaplı olduğu görülebiliyor. "Gece siyahı" adlı diğer renk modeli ise mat bir görünüme sahip.
Arka yüzünde bulunan kameralar üst üste konumlanış 20 ve 16 megapixel çözünürlüğüne sahipler. Ayrıca alarm kaydıracı telefonun sağ tarafına taşınmış ama kulaklık girişi korunmuş durumda. Zaten bildiğimiz diğer bilgiler arasında Snapdragon 845 işlemci, 8GB Ram e 256GB depolama alanı bulunuyor.
Listeleme hayal gücümüze pek bir iş bırakmıyor. OnePlus 6'un resmi tanıtımı 16 Mayıs'ta gerçekleşecek, yani telefonu direkt olarak tecrübe etmemiz de çok yakın zamanda mümkün olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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