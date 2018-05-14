OnePlus 6 Bu Sefer de Amazon'dan Sızdı

En son sızan OnePlus 6 görselleri, cihazın tasarımı ile ilgili bilinmeyen tek bir detay bile bırakmıyor.

OnePlus 6 Bu Sefer de Amazon'dan Sızdı

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