OnePlus 6 Kablosuz Şarjı Niye Desteklemiyor
OnePlus 6 cam sırta sahip olmasına rağmen kablosuz şarjı neden desteklemiyor?
Yeni OnePlus 6, hesaplı bir paket içerisinde isteyebileceğiniz tüm özellikleri taşıyan bir amiral gemisi, ancak bir çok müşteri için önemli bir özelliği ıskalamış durumda: Kablosuz şarj. Telefonun cam sırtı olmasına rağmen kablosuz şarj teknolojisini desteklememesi tuhaf karşılandı.
Alüminyum kasalı telefonların kablosuz şarja uygun olmamasının sebebi, alüminyumun elektromanyetik kalkan görevi görmesidir. Cam ise elektromanyetik dalgaları geçirdiği için iPhone X ve iPhone 8'de sırt malzemesi olarak kullanıldı ve kablosuz şarjı bu sayede destekleyebildi.
Ancak OnePlus ekibi yeni telefonlarında cam sırt kullanmış olmalarına rağmen, kablosuz şarjın çok yavaş olması sebebiyle ona vakit ve bütçe ayırmak istemedi. Ayrıca OnePlus 6, Dash Charge adlı yeni teknoloji sayesinde kablolu şarj ile sadece 30 dakikada %0'dan %60 oranında pil ömrüne çıkabiliyor. Bazı testler 30 dakikada %60 şarja kadar tırmanmanın mümkün olduğunu gösterdi. Buna karşılık Galaxy S9 Plus, kablosuz şarj ise 30 dakikada %0'dan ancak %19'a kadar şarj edebiliyor. OnePlus, niye cam sırt kullandığı sorulduğunda cam sayesinde Wi-Fi ve hücresel bağlantı kalitesinin gözle görülür şekilde arttığını bildirdi.
Ali Ruhi Öztürk
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