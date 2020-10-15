OnePlus 8T Artık Gerçek, İşte Özellikleri

Gizli yanı pek kalmayan OnePlus 8T resmi olarak tanıtıldı! İşte telefonun öne çıkan tüm özellikleri...

OnePlus 8T tanıtıldı

OnePlus, çoğu özelliği sızan yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 8T'yi tanıttı. 65W şarj, çift 4.500mAh şarj telefonun öne çıkan özellikleri arasında.

OnePlus'a göre 8T'yi tam olarak şarj etmeniz için 39 dakika yeterli. Hızlı şarjın güvenli olmasını sağlamak için 12 termal sensörün kullanıldığı belirtiliyor, yani hızlı şarj sırasında korkmanıza muhtemelen gerek yok. Warp Charge olarak tanımlanan bu özelliği kullanabilmek için OnePlus'ın şarj adaptörünü kullanmanız gerekiyor. Warp Charge 65 şarj adaptörü, diğer cihazları 45W'a kadar şarj edebiliyor, yani laptopunuzu şarj etmek için kullanabilirsiniz.

120Hz Fluid AMOLED ekranla gelen cihaz 2400x1080 çözünürlük sunuyor. Böylece OnePlus 8T'den sonra 120Hz ekran, ilk kez 8T'de görülmüş oluyor. 6,55 inç boyutundaki ekranın 402ppi piksel yoğunluğu sunduğu belirtiliyor.

Telefon, Snapdragon 865 yonga seti, 12GB'a kadar RAM ve 256Gb'a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor. Bir OnePlus 8T Pro modeli olmadığından Snapdragon 865+ yerine 865'in kullanıldığı tahmin ediliyor.

Dörtlü arka kamerayla gelen telefonda 48MP OIS destekli ana sensör, 123 derece geniş açılı 16MP sensör, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Önde ise 16MP'lik bir kamera yer alıyor.

"Aquamarine Green" ve "Lunar Silver" renk seçenekleriyle sunulan OnePlus 8T'nin 8GB+128GB modelinin Avrupa fiyatı 599 Euro olarak açıklandı.

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