OnePlus CEO'su OnePlus 5 Eleştrilerini Yanıtladı!
Henüz tanıtılan "amiral gemisi katili" hakkında ortaya atılan eleştirilere, en tepedeki isimden yanıt geldi!
OnePlus 5'in çıkışı için inanılmaz bir heyecan vardı. Şimdi cihaz ortaya çıktı ve bazı eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı. Bu yüzden de OnePlus CEO'su ve yardımcı kurucu Pete Lau, eleştirilerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissetti.
OnePlus'ın son cihazı hakkında sevecek çok şey var, ama yakın zamandaki bir haber, firmanın test skorlarında hile yaptığını söylemişti. Bu tür şeyler itibarı kötü etkileyebilir ve ne yazık ki Lau da bu meseleye direk olarak bir açıklama getirmiyor. Bunun yerine, performans için ısı yayımının ne kadar önemli olduğundan ve overclock yapmayı bilmediklerinden bahsediyor.
Çoğu kişi OnePlus 5'in rakipleri gibi su geçirmez olması gerektiğini söylüyordu ama Lau bunun kullanıcılar için çok da önemli olmadığı konusunda ısrarcı. Cihazın bir derece su geçirmezlik sunduğunu da ileri sürerek bu eleştiriye karşı çıkıyor.
Diğer bir eleştiri alanı da 1080p ekranın kullanımıydı. OnePlus en başından beri hep 1080p ekranlara güvendi. Birkaç sene önce bu gayet yeterli olsa da, şimdi insanlar biraz daha fazlasını bekliyor. Rakipleri çoğu üst uç modellerde daha yüksek çözünürlüklere sahipler. Lau buna pratik bir cevap verdi. Performansını önemli olduğunu ve daha yüksek çözünürlüğün pili hızlı tüketeceğini ve bunun da deneyimi kötü etkileyeceğini belirtti.
Doğal olarak, herkes tarafından sevilen bir telefon yapmak oldukça zor. Bunu hesaplı bir fiyata yapmak daha da zor. OnePlus'ın rakiplerine oranla daha uygun fiyata geldiği doğru olsa da, küçük bir firma olmanın çıkardığı birçok engelle karşılaştığı da açık.
H. Hüseyin Öztürk
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