Oyun Sektörü Büyümeye Devam Ediyor!
Oyun piyasası büyümesine son hızla büyümeye devam ediyor...
NPD Group bu yılın dördüncü çeyreği için video oyun satışı tahminlerini yayımlarken, aynı zamanda da piyasanın şu ana kadarki performansını değerlendirdi.
2018, şu ana kadar sunulan sayılara göre oyunlar için iyi bir yıl gibi gözüküyor ve endüstri analisti Mat Piscatella tarafından belirtildiği üzere geçtiğimiz yıla göre %15'lik bir büyüme gözüküyor. Piyasa her açıdan büyüme gösteriyor; bir önceki yıla göre yazılım satışları %7, donanım satışları %15 ve aksesuar satışları %29 daha yüksek.
Yazılım tarafından bakıldığında Far Cry 5, God of War ve Monster Hunter World isimlerinin satışların arkasındaki asıl güç olduğu ve Grand Theft Auto V, Call of Duty: WWI ve Mario Kart 8 gibi daha eski oyunların da güçlü satışları devam ediyor.
Donanım tarafında ise satışlar anlamında PlayStation 4 önde olsa da Xbox One da büyüme işaretleri gösteriyor. Piscatella'nın söylediği üzere bu büyüme "2010 yılındaki Xbox 360 satışlarından beri yaşanan en büyük yıllık büyüme oranı" olarak gözüküyor. Bu arada Nintendo'nun Switch'i de tarihteki ikinci en yüksek örnek olarak öne çıkıyor.
Aksesuar alanında ise başlık tarzı kulaklıklar, Turtle Beach tarafından yılın başında söylenene uygun bir şekilde, %83'lük artış yaşadılar ve oyun kontrol kolları da %22 artış gösterdi. Oyun kartları da yıl bazında yeni bir rekor kırdılar.
Ancak bu yılın sadece yarısı geride kalmış durumda ve analiz firması yılın geri kalanı için sonuçları tahmin ediyor. Özellikle tatil dönemini içeren yılın dördüncü çeyreği için yapılan tahminlerde Rockstar Games'in beklenen Red Dead Redemption 2 oyununun dördüncü çeyrek ve yılın tamamında liderlik etmesi tahmin ediliyor. En son Call of Duty ve Battlefield oyunlarının da başarılı bir şekilde gözükmeleri bekleniyor.
Donanım tahminleri ise şu andaki durumun değişebileceğini gösteriyor. En son Pokémon ve Super Smash Bros. oyunları sayesinde Switch dördüncü çeyrekle liderliği alabilir ve yıllık satışlarda üst konuma yerleşebilir ve bu da firmanın hedeflerine ulaşmasını sağlayabilir. Bu yıl toplam donanım satışının 17.5 milyon üniteye ulaşması bekleniyor ve bu da 2012 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı anlamına geliyor.
Kısacası 2018'in oyunlar için oldukça iyi bir yıl olduğu söylenebilir.
Levent Öztürk
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