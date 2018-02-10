Özel Galaxy Note 8, Sadece Olimpiyatçılar İçin!

Samsung'un Kış Olimpiyatları'na özel Galaxy Note 8'i harika görünüyor, ama maalesef satılmıyor!

Özel Galaxy Note 8, sadece olimpiyatçılar ,çin!

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