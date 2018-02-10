Özel Galaxy Note 8, Sadece Olimpiyatçılar İçin!
Samsung'un Kış Olimpiyatları'na özel Galaxy Note 8'i harika görünüyor, ama maalesef satılmıyor!
Bu yılki Kış Olimpiyatı sporcuları için kendi ülkelerini temsil etme onuruna ek olarak, başka bir şey daha var: Sınırlı sayıda özel Galaxy Note 8'ler. Samsung'un ilk Olimpiyat telefonunun aksine, bu sürümün halka satışa çıkması pek olası görünmüyor. Bu telefonlardan birine sahip olabilmek için, dünya çapında bir atlet veya dünya çapında atletleri destekleyen bir olimpik personel üyesi olmanız gerekiyor.
Bu olimipyat sürümü Galaxy Note 8'ler, PyeongChang'ın karı ve sert soğuğu ile uyumlu bir şekilde simsiyah bir ön yüz ile beyaz arka tarafı birleştiriyorlar. Biz, bu telefonların çok iyi göründüğünü düşünüyoruz. Olimpiyat halkalarına da sahip beyaz arka yüzü, Samsung keşke daha çok beyaz telefon yapsaymış dedirtecek kadar iyi. Cihazın kalemi S Pen de beyaz ve bu sayede karmaşık bir çalışma masasında daha kolay göze çarpıyor.
Görünüş özelliklerinden ayrı olarak ise donanım olarak bir değişiklik yok. Cihazın işlevleri Galaxy Note 8 ile aynı. Varsayılan olarak özel karanlık bir tema etkin, bu temada uygulama simgeleri Olimpiyat-renkli tel çerçeveler gibi görünüyorlar, ve resmi PyeongChang 2018 kılavuzunu da burada bulabilirsiniz. Ayrıca soğuk Olimpiyat Köyü çevresinde "özel" sanal pin'ler toplamak için PinQuest adlı bir uygulama bulacaksınız.
Tüm bunların yanında, bu telefonlar Kış Olimpiyatları'nda sadece Samsung markasını tanıtmaktan fazlasını da yapacaklar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi son açıklamasında, Galaxy Note'ların "atletler için gerekli lojistik ve rekabet bilgilerini içerdiğini" doğruladı. Bu yüzden Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin temsilcileri, telefonları evlerine götüremeyecek olmalarına rağmen oyunlar esnasında telefonları alabilecekler.
H. Hüseyin Öztürk
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