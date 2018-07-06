Parmak Isınız, Parolanızı Açığa Çıkarabilir!

PC'nizin klavyesiyle kimseye göstermeden yazdığınız parolanın bu ilginç yöntemle okunabildiği ortaya çıktı!

Parmak Isınız, Parolanızı Açığa Çıkarabilir!

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