Peaky Blinders, 6. sezonla veda ediyor! Yayın tarihi belli oldu mu?

Her yeni sezonuyla izleyici kitlesini daha da büyüten, BBC'nin en başarılı dizilerinden biri olan Peaky Blinders, 6. sezonla veda etmeye hazırlanıyor. Peki Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?