Peaky Blinders, 6. sezonla veda ediyor! Yayın tarihi belli oldu mu?

BBC'nin hit dizisi "Peaky Blinders" altıncı ve son sezonunun ardından sona erecek. Ancak yaratıcı ve yazar Steven Knight hikayenin "başka bir biçimde devam edeceğine" söz verdi.
Variety.com'un aktardığı habere göre denizaşırı ülkelerde son derece popüler olan dizi, Tommy Shelby (Cillian Murphy) ve onun kötü şöhretli ailesinin, 1. Dünya Savaşı sonrası işçi sınıfı zemininde iktidara gelişinin hikayesini anlatıyor. BBC, sıkı COVID yönergeleri altında Birleşik Krallık'ta üretime devam ettiğini duyurduğu Pazartesi günü gösterinin sonunu doğruladı.
"DİZİ SONA ERECEK ANCAK HİKAYE BAŞKA BİR BİÇİMDE DEVAM EDECEK"
Knight Pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Peaky" geri döndü ve bir patlama ile. Covid salgını nedeniyle zorunlu üretim gecikmesinden sonra, aileyi aşırı risk altında buluyoruz ve riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bunun en iyi dizi olacağına inanıyoruz ve muhteşem hayranlarımızın onu seveceğinden eminiz. Dizi sona ererken hikaye başka bir biçimde devam edecek. "
6. sezon Knight tarafından yazılırken, 5. sezonun lideri Anthony Byrne yönetmenliğe dönüyor ve yapımcılığını Nick Goding yapacak.
"Peaky Blinders" ilk olarak 2013 yılında BBC Two'da yayınlandı ve büyüyerek denizaşırı kamu yayıncısının en büyük hitlerinden biri haline geldi. 2019'da 5. sezon için amiral gemisi kanalı BBC One'a geçiş yaptı ve tüm dünyada Netflix'te izlenebiliyor.
PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?
İngiltere'nin devam eden virüs krizi sırasında çekimin ne kadar hızlı tamamlandığına bağlı olarak muhtemelen 2021'in sonlarında veya 2022'nin başlarında yayınlanması bekleniyor.
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