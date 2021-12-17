Peugeot Aralık Ayı Kampanyası Başladı: Peugeot 208'de sıfır faizli kredi!

Peugeot Türkiye, Aralık ayı kampanyasını duyurdu.
- Peugeot Türkiye açıklamasına göre, kampanya kapsamında, hatchback segmentindeki sportif modeli Peugeot 208, sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- Peugeot SUV 2008 için 60 bin TL'ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğini sunuluyor.
- 7 kişilik oturma kapasitesine sahip Peugeot SUV 5008 için 100 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Peugeot 508 yine 100 bin TL için 12 ay vadeli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
Ticari Araçlar
Açıklamaya göre Peugeot Rifter'a, ay boyunca 80 bin TL için 15 ay sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Peugeot Expert Van, Expert Traveller, Partner Van ve Boxer Van modellerinde ise 15 ay yüzde 0,99 veya 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
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