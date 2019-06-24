Photoshop Hilesi Ters Tepti!
Bir fotoğrafa, Photoshop ile "fazladan iki kişi eklemek" görünüşe göre her zaman iyi sonuçlar vermiyor!
- Levent Öztürk
Görünene göre teknoloji dünyasındaki kadınların sayısını arttırmanın yollarından birini Photoshop sanmak büyük bir yanlış anlamına geliyor. Geçtiğimiz haftalarda GQ'da yayımlanan bir fotoğraf, teknoloji girişimcilerinin İtalya'da tasarımcı Brunello Cucinelli ziyareti sırasında çekilmişti ama fotoğraftaki kadınların ikisi Photoshop aracılığıyla kareye eklenmişti. Fotoğraf sonradan GQ'nun sitesinden ve Cucinelli'nin Instagram'ından kaldırıldı.
Fotoğrafa sonradan eklenen kadınlar Sunrun CEO'su Lynn Jurich ve Peek.com CEO'su Ruzwana Bashir idi. Her ikisi de geziye katılmaya yönelik tweet göndermişlerdi ancak görülene göre fotoğraf çekildiği sırada orada değillerdi.
BuzzFeed, bir süre araştırdıktan sonra fotoğrafın sadece erkeklerden oluşan bir sürümünü, iki hafta önce Ferdinando de Bellis tarafından LinkedIn'de yayımlanmış olarak buldu. Bir Cucinelli sözcüsü, fotoğrafın tüm katılımcıları içermediğini fark ettikten sonra iki kadın CEO'yu eklediklerini ve yayımlamadan önce kadın CEO'lar da dahil olmak üzere tüm katılımcıların onayını aldıklarını, kötü amaçları olmadığını söyledi.
GQ ise fotoğrafı kaldırarak Brunello Cucinelli'den aldıkları fotoğrafın GQ yazı standartlarını karşılamadığını, fotoğrafın değiştirildiğinden haberleri olmadığını belirtti.
Çoğunlukla beyaz erkeklerden oluşan teknoloji endüstrisi, üyeleri içerisindeki çeşitliliği arttırmaya uğraşıyor. Kapor Center'ın belirttiğine göre kadınlar, teknoloji iş gücünün yaklaşık %30'unu oluşturuyor ve ciddi ön yargılara karşı mücadele etmeleri gerekiyor. Bu durumun da basit bir fotoğraf düzenlemesi ile düzelmeyeceği rahatlıkla söylenebilir.
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