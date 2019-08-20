PlayerUnknown's Battlegrounds'a İyi Haber

PlayerUnknown's Battlegrounds için, uzun süredir beklenen müjde, Gamescom'da resmi olarak geldi!

PlayerUnknown's Battlegrounds'a İyi Haber

Cihazlar arası oyuna olanak tanıyan ve bu alanda başarılı olan Fortnite'ın ardından PUBG Corp. da Xbox One ve PlayStation 4 oyuncularının yakında birlikte PlayerUnknown's Battlegrounds oynayabileceklerini duyurdu.

Gamescom'da, Microsoft'un Insider Xbox yayınında yapılan duyuruya göre yeni işlev, ilk olarak eylülün sonunda herkese açık test sunucusuna gelecek. İşlev, bir haftalık testin ardından Xbox One ve PlayStation 4'teki herkese açık yapılara ekimin başında gelmeye başlayacak.

Geliştirici, konsollara ait oyun güncellemelerinin artık çok daha hızlı geleceğini söyledi. PlayerUnknown's Battlegrounds'un dördüncü sezon güncellemesi, 28 Ağustos'ta konsol platformlarına ulaşacak.

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