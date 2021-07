PlayStation State of Play Yayını Başlıyor! God of War: Ragnarök Geliyor mu?

PlayStation State of Play zamanı geldi! Yeni State of Play yayınında yine önemli duyurular görecek yeni oyunlarla tanışacağız. Peki, PlayStation, yeni State of Play canlı yayınında oyun severleri yeni nelerle tanıştıracak? Yeni God of War ve Horizon Forbidden West'i görebilecek miyiz?