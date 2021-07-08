PlayStation State of Play Yayını Başlıyor! God of War: Ragnarök Geliyor mu?

State of Play zamanı geldi! Peki, PlayStation yeni State of Play canlı yayınında oyun severleri yeni nelerle tanıştıracak? God of War Ragnarök ve Horizon Forbidden West'i görebilecek miyiz?
Yeni State of Play yayınında, Deathloop'a ait detaylı oynanış görüntüleri ile birçok bağımsız yapımdan ve üçüncü parti oyundan yenilikleri görebileceğiz.
Bir süredir bu ay gerçekleşecek State of Play'de yeni God of War, Horizon Forbidden West veya yeni nesil PlayStation VR ile ilgili güncellemelerden de bahsedilmesi heyecanla bekleniyordu. Fakat PlayStation'ın açıklamasına göre bu yayın bu 3 konu başlığını içermeyecek. Ancak PlayStation ekibinin yaptığı açıklamada kurduğu şu cümle umutları yeşertmeye sebep: "Yine de yaz boyunca bizi izlemeye devam edin, çünkü yakında daha fazla güncellememiz olacak."
Evet, State of Play yayını, 8 Temmuz Perşembe gecesi saat 23:55'te PlayStation YouTube ve Twitch hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
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