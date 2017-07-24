Pokemon Go Yine Sınıfta Kaldı!
Eski parlak günlerini arayan Pokemon Go, düzenlenen ücretli bir etkinlik sırasında yaşananlarla, bir kez daha sınıfta kaldı!
Pokémon Go, bir dönem manşetleri süslemiş olsa bile, şu sıralar eski günlerini mumla arıyor. Artırılmış gerçeklik oyunu, gerçek dünyada sanal yaratıkları kovalamanıza ve yakalamanıza imkan tanıyor ve 2016 Temmuz ayında, oyuncu sayısına yetmeyen sunucuları ve diğer teknik problemlerin arasında oyunculara sunulmuştu.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Chicago'daki türünün ilk örneği olan ücretli etkinlik, yani Pokémon Go Fest sırasında adeta bir deja vu yaşandı. Sabah saatlerinde, katılımcıların bir kısmı, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarından şikayet etmeye başladı. Diğer bilet sahipleri ise, Chicago'nun Grant Park'ının dışındaki uzun kuyruklardan ve bu kuyrukların önemli olayları kaçırmalarına sebep olduğundan; etkinlik başladıktan sonra uzun süre katılım sağlayamadıklarından yakınmaktaydı.
Daha sonra Niantic CEO'su John Hanke sahneye çıkarak durum hakkında bilgi verdiğinde ve özür dilediğinde, kendini karşılayan pek çok kişinin yuhalaması ve "Oynayamıyoruz" bağırışları oldu.
Akşam üstü ise bir Niantic yöneticisi, pek çoğu uzaktan gelen katılımcıların bilet paralarını geri alacaklarını ve 100 dolar değerinde oyun içi paraya sahip olacaklarını duyurdu.
Levent Öztürk
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