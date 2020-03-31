Popüler Uygulama HQ Trivia, Sürpriz Biçimde Geri Döndü

Bir zamanların popüler uygulaması HQ Trivia, beklenen bir yatırımın yapılmaması nedeniyle bu senenin başlarında aniden kapanmıştı. Şimdi ise HQ Trivia'nın geri döndüğü fark edildi.
Oyunun neden geri döndüğü henüz bilinmiyor. Bildiğimiz, oyunun kurucusunun geçen ay yaptığı bir açıklamada yeni yatırımlar aradığını söylediği. Wall Street Journal'a göre ismi açıklanmayan bir yatırımcı, oyunu tekrar diriltmek için gerekli yatırımı yaptı.
Bilginiz karşılığında birkaç kuruş kazanmanızı sağlayan uygulama, günlük oyunlarını düzenlemeye devam edecek. Bu haftaki her oyun için Corona virüsüyle ilgili çalışmalara bağışta bulunulacağı belirtiliyor.
HQ Trivia'nın bu kez ne kadar ayakta kalabileceği merak konusu, ancak evde kaldığınız süre boyunca zamanınızı kefiyli geçirmenizi sağlayabilir.
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