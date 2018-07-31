Qualcomm Tabanlı Telefonlar, iPhone'dan Hızlı
Speedtest'in yayınladğı veriler, Qualcomm işlemcili telefonların veri aktarım hızında iPhone'u geçtiğini gösterdi!
Qualcomm'un paylaştığı Ookla Speedtest verileri, firmanın Snapdragon 845 yonga setini kullanan cihazların iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 7 gibi Apple telefonlarından daha hızlı veri indirdiğini ve gönderdiğini gösterdi.
Ookla'nın verileri, Nisan - Haziran 2018 arasında AT&T ve T-Mobile LTE ağlarında bir milyondan fazla kullanıcı tarafından yapılan testleri temel alıyor. Verilerde iPhone X, 8 ve 7'nin hız testleri, Samsung Galaxy S9, S9+, LG ThinQ, OnePlus 6, HTC U12 gibi Qualcomm Snapdragon 845 tabanlı telefonların hız testi sonuçlarıyla karşılaştırılıyor. Burada bazı kilitsiz iPhone'ların Qualcomm modemle satıldığını belirtmek gerekiyor, ancak bunlar ortalamayı değiştirecek kadar çok değil
T-Mobile'daki testler, Galaxy S9 gibi Snapdragon tabanlı telefonların indirme hızında iPhone'u yüzde 53-68 geçtiğini gösterirken Qualcomm yongasının yüzde 32 daha düşük gecikme sağladığı gözlendi. AT&T'de ise Galaxy S9 gibi Snapdragon tabanlı telefonlar, iPhone'un yüzde 40-64 ile geçtiler.
Hız farkları, belirli kullanım alanlarında hissedilecek kadar yüksek görünüyor. Bununla birlikte hız farkının bulunduğunuz bölgede desteklenen "gigabit LTE" teknolojileriyle yakından ilgili olduğunu belirtmekte fayda var.
Bu fark muhtemelen Apple'ın satışlarını etkilemeyecek, çünkü çoğu firma, bu farkları öne çıkarmak için çaba göstermiyor. Bir istisna olarak Samsung'un Galaxy S9'un internet hızını öne çıkarması gösterilebilir.
Zeynel A. Öztürk
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