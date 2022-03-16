Revel Games, 4.5 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı

Revel Games, gündelik bulmaca oyuncuları alanında daha anlamlı ve ilgi çekici oyunlar yapmak hedefiyle başlattığı stüdyosuna 4,5 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.

Revel Games, 4.5 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı

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