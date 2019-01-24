Robotlar oteldeki işlerinden kovuldu!
"Horlayanları uyandıran" ve pek de işe yaramayan robot çalışanlar, Japonya'daki oteldeki işlerinden kovuldular!
- Levent Öztürk
Robot devriminin kendi işlerini tehdit edeceğini düşünenler, rahatlayabilirler. Japonya'daki Henn na Hotel, tamamen robot olan çalışanlarıyla övünüyordu ancak görünene göre çalışanlar işlerinde o kadar da iyi değillerdi.
Henn na'nın robot çalışanları ilk olarak 2015 yılında "Dünya'daki en verimli otel" olma amacıyla çalışmaya başlamışlardı. Ancak görünene göre dört yıl sonra bu 243 robot artık daha az işe yarar ve daha çok problem olmaya başladılar. Bunun sonucu olarak da, Wall Street Journal'ın söylediğine göre, Henn na Hotel bu robotların yarısını kovdu.
Otelin misafirlerinden birinin şikayetine göre her otel odasında bulunan sanal asistan robot Churi, horlaması sebebiyle sürekli olarak kendisini uyandırıp "Özür dilerim, anlayamadım. İsteğinizi tekrar eder misiniz?" diyordu. Başka misafirler de TripAdvisor üzerinde yaptıkları şikayetlerde Churi'nin sürekli olarak konuşmalarını böldüğünü söylemekteydiler. En sonunda bütün Churi robotlar odalardan çıkartıldı.
Ancak işten çıkarılan tek robot Churi değil. İnsansı odacı robotlar ve insan yardımı olmadan temel soruları cevaplayamayan dinozor kayıt robotları da işlerini kaybettiler. Bunun yanı sıra lobideki bozulmuş dansçı robotlar da işlerini kaybettiler.
Komi robotlar da bagaj taşımak için tasarlanmış olsalar da, sadece düz yüzeylerde hareket edebiliyorlardı ve odaların sadece bir kısmına erişebiliyorlardı. Onların da otel kariyerleri yarıda kaldı.
Wall Street Journal'a söylenene göre, robotlar kullanılmaya başlandıktan sonra, ihtiyaç duyulmadıkları yerler olduğu veya sadece insanları rahatsız ettikleri fark edildi.
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