Ross 128 b: Dünya Benzeri Yeni Bir Gezegen
Astronomlar, Dünya'ya çok benzeyen ve "sadece" 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan yeni bir "Dünya benzeri" gezegen keşfetti!
Astronomlar, uzaylı yaşamı işaretleri için kontrol edilmesi gereken gezegenler listesinin en üstüne yerleşmesi gereken bir gezegen daha keşfetti. Ross 128 b olarak adlandırılan bu yeni gezegen, sadece 11 ışık yılı uzaklıktaki Ross 128 yıldızının çevresinde yörüngede bulunuyor ve Dünya gibi kayalık ve ılıman olma ihtimali yüksek. Dünya ile yaklaşık olarak aynı boyuta sahip. Ross 128 b'yi Trappist-1 ve Proxima Centauri gibi yıldızların çevresinde dolaşan diğer kayalık gezegenlerden ayıran şey ise, yıldızının düzenli bir şekilde potansiyel olarak sterilleştirici radyasyon ışımaları yaymıyor olması.
Uluslararası bir astronom ekibi geçtiğimiz günlerde yayınladıkları makale ile gezegenin keşfini Astronomy and Astrophysics dergisinde detaylı bir şekilde anlattı.
Proxima b ve Trappist-1 gezegenleri gibi Ross 128 b'nin ana yıldızı da bir M cüce olarak belirtiliyor. Bu yaygın yıldız sınıfı, bizim Güneş'imizden daha küçük ve daha kırmızı ve göreceli solgunluğu ile boyutu, dış gezegenler arayan astronomların favorisi olmaları anlamına geliyor. Bunun sebebi de, yörüngedeki gezegenlerin daha solgun yıldızların çevresinde daha kolay gözükmeleri.
M cüce yıldızların en büyük problemi ise, Trappist-1 ve Proxima Centauri gibi pek çoğunun, çevrelerindeki gezegenlerin atmosferlerini yok edebilecek büyük patlamalara sahne olmaları. Bu patlamalar gezegenlerin yüzeyini ışınlarla yıkayarak, bildiğimiz hali ile yaşamın oluşmasını veya hayatta kalmasını oldukça zorlaştırıyor.
Ross 128 ise "sessiz" M cüce olarak tanınan grupta yer alıyor ve bunun anlamı da, benzeri diğer gezegenler gibi ölümcül ışımalar yapmadığı.
Ross 128 b, şu anda bilinen en yakın dış-Dünyalardan biri (ilk sırada ise sadece dört ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri b yer alıyor) ve sessiz bir yıldızın çevresinde bilinen en yakın ılıman gezegen olarak kabul ediliyor...
Levent Öztürk
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