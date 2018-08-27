Sahte Belgeler ile Dava Açmıştı: Yakalandı!
Zuckerberg'in kendisine Facebook'un yarısını borçlu olduğu hakkındaki iddiası yüzünden aranan Paul Ceglia, Ekvador'da tutuklandı!
ABD'li yetkililer yaptığı açıklamada, Facebook kurucularından Mark Zuckerberg'i dolandırmaya çalışmakla suçlanan ve üç yıl boyunca kaçak hayatı süren Paul Ceglia'nın Ekvador'da tutuklandığını söyledi.
New York'ta ahşap palet satıcılığı yapan Ceglia, Mart 2015'te ayak bileğindeki elektronik kelepçesini kestikten sonra kayıplara karıştı. Kaybolduğu sırada, Ceglia New York federal mahkemesinde Facebook ve Zuckerberg'den milyarlarca dolar gasp ettiği iddiasıyla ilgili e-posta sahtekarlığı suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyordu.
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Vernon Broderick'e yazdığı bir mektupta savcılar, Ceglia'nın Perşembe sabahı Ekvator'da tutuklandığını ve Cuma günü Quito mahkeme salonunda olacağını söyledi.
45 yaşındaki Ceglia, 2010 yılında Zuckerberg aleyhinde bir dava açtı. İddiası Harvard Üniversitesi'nde bir öğrenci olan Zuckerberg'in, 2003 yılının Temmuz ayında, Facebook'a dönüşen yeni bir girişimde Ceglia'ya yüzde 50'lik bir hisseyi vaat eden bir sözleşme imzalattığı yönündeydi.
Ceglia, iki sayfalık bir sözleşme ve onunla Zuckerberg arasında anlaşmanın kanıtı olan e-postaları mahkemeye sundu. Kanıtların adli incelemesinden sonra yetkililer, Ceglia'nın sözleşmenin ilk sayfasının üzerinde oynadığını ve her iki tarafın imzasını içeren ikinci bir sayfaya eklediğini söyledi. Yetkililer ayrıca, Ceglia'nın ikisi arasındaki e-posta trafiğinin de sahte şekilde sonradan üretildiğini ekledi.
Ceglia'nın ceza davasında avukatlığını yapan Robert Ross Fogg, tutuklama konusunda şaşkınlığa uğradığını ancak Ceglia'nın tutuklanmasının olaysız bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğu söyledi. Yaptığı yazılı açıklamayı Ceglia'nın savunmasıyla ilgili çalışmalarına devam etmeyi dört gözle beklediğini yazarak bitirdi.
2012 yılında sahtekarlıkla suçlanan Ceglia, asıl suçlamalardan hüküm giymesi halinde 20 yıl hapisle karşı karşıya. Bunun yanında davadan kaçtığı için para cezası ve/veya 5 yıl hapis cezası öngörülüyor.
Facebook konuda henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Yavuz Alp Şimşek
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