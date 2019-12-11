Samsung Brezilya, Galaxy'lerle Klip Çekecek

Samsung Brezilya, en son Galaxy ürünlerini tanıtmak için caz şarkıcısı Malia'nın klibini çekmek üzere şarkıcıyla bir araya geldi.
Klip, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Note 10+ ile çekilecek ancak Galaxy Watch Active 2, Galaxy Buds ve AKG N700NC kulaklıklar da prodüksiyonun bir parçası olacak. Çekimde profesyonel ekipmanların kullanılmayacağı söyleniyor; en azından Samsung'un iddiası böyle. Dolayısıyla kullanılacak kameralar arasında 16MP ultra geniş, iki 12MP geniş, telefoto, 13MP geniş, 5MP ultra geniş lensler olacak. Elbette megapiksel sayıları her şey demek değil ve Galaxy Note 10 Plus'taki Super Steady gibi teknolojiler de klip çekiminde fayda sağlayacak.
Samsung Brezilya klibin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı ancak 2019'un sonuna doğru tamamlanması beklenebilir. Girişimin Apple'ın en son "iPhone ile Çekildi" kampanyası karşısında nasıl görüneceği merak konusu.
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