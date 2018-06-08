Samsung Creative Lab'dan İki Sıra Dışı Ürün
Samsung Creative Lab, gerçekten sıra dışı görünen iki ilginç ürünü ile piyasaya farklı bir soluk getirebilir!
Samsung'un Creative Lab - diğer adıyla C-Lab - 2012'nin sonlarında kurulduğu günden bu yana birkaç yeni ürünün oluşturulmasını sağladı. Bu yıl CES'e katılan şirket, inisiyatifin içinde inşasına başlanan ürünlerden bazılarını dünyaya tanıttı ve şimdi de Samsung Electronics'ten ayrılan iki ürünü bağımsız işletmeler haline getirdiğini duyurdu.
İlk proje, insanların evde bitki yetiştirmesini kolaylaştıran minyatür bir bahçe çözümü olan PLANTBOX. Ürün, küçük bir buzdolabı, tohum kapsülleri, küçük bir sera ve mobil bir uygulamadan oluşuyor. Kullanıcı sadece istenilen tohum kapsülünü tanıtmak zorunda, ardından BLANTBOX içine neyin dikildiğini otomatik olarak algılıyor ve iç ortamı buna göre ayarlıyor. Cihaz içindeki ortam değerleri daha sonra akıllı telefon uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor.
İkinci proje ise, For Maker grubu tarafından oluşturulan AppBee. AppBee, müşterileri, işletmeleri ve kullanıcıların mobil cihazların kullanım modellerini temel alan yapay zeka tabanlı bir araştırma platformu. Kullanıcılar veri toplama sürecine dahil olduklarında, servis, mobil cihazlarını nasıl kullandığını analiz ediyor ve bunları uygun müşterilerle eşleştiriyor. AppBee, ankete dayalı araştırmalardan daha iyi sonuçlar vermeyi ve aynı zamanda daha düşük maliyetli olmayı hedefliyor.
Samsung tarafından fonlanan ve desteklenen bu iki proje 31 Mayıs'tan beri kendi ayakları üzerinde duran şirketler haline gelmiş durumda. Ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil, tüm projeler hayatı kolaylaştırmak konusunda etkili ürünler sunacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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