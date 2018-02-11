Samsung Ekran Altı Parmak İzi Okuyucusu İstiyor

Samsung, Galaxy S9'a ekran altı parmak izi okuyucusunu yetiştiremese de, Galaxy Note 9 ile bu teknolojiyi kataloğuna katmak istiyor.

Samsung Ekran Altı Parmak İzi Okuyucusu İstiyor

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