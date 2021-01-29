Samsung'dan Galaxy Note 21 Hakkında Net Açıklama

Bir süredir Samsung'un Galaxy Note serisini devam ettirip ettirmeyeceği merak uyandırıyor. Zira S Pen desteğinin Galaxy S serisine Galaxy S21 Ultra ile beraber gelmesi, Samsung'un Galaxy Note serisini öldürmeyi planladığı düşüncesini yaratmayı başarmış durumda. Bu düşünce gayet sağlıklı olsa da, Samsung'un böylesi bir planı yok. En azından Güney Koreli şirketin kendi söylemine göre.
Samsung sözcüsü tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamaya göre Samsung, S Pen deneyimini Galaxy akıllı telefonlar arasında daha geniş ölçüde kullanma imkanı tanımış. Bunun Galaxy Note serisini sonlandırma planıyla ilgisi olmadığını söyleyen sözcü, Galaxy Note serisinin de aynı şekilde S Pen tecrübesini sunmaya devam edeceğinin altını çiziyor.
Eh, bu sözlere bakarsak Samsung, Galaxy Note serisini sürdürecek. Biz de zaten Samsung'un en az bir Galaxy Note modeli daha piyasaya çıkartacağını düşünüyoruz, ancak sonrası için şimdilik pek de umutlu değiliz. Şirket seriye devam edeceğini söylese de, elbette son sözü tüketicilerden gelen geri bildirimler ve satış raporları belirliyor.
Öte yanan yeni gelen bir sızıntı, Samsung'un Galaxy Note 20 FE modelini yakında çıkartacağını gösteriyor. Kısa bir süre önce incelediğimiz Galaxy S20 FE modelinin de tüketiciler tarafından oldukça hoş karşılandığını düşünürsek, Samsung'un bu hamlesi gayet yerinde olacaktır.
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