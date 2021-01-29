Samsung'dan Galaxy Note 21 Hakkında Net Açıklama

Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor mu? Galaxy Note 21 tanıtılacak mı, yoksa artık Galaxy Note markalı bir telefon göremeyecek miyiz? Samsung'dan gelen cevap, tüm bu sorulara net bir cevap veriyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 21 Piyasaya Çıkacak mı?

Bir süredir Samsung'un Galaxy Note serisini devam ettirip ettirmeyeceği merak uyandırıyor. Zira S Pen desteğinin Galaxy S serisine Galaxy S21 Ultra ile beraber gelmesi, Samsung'un Galaxy Note serisini öldürmeyi planladığı düşüncesini yaratmayı başarmış durumda. Bu düşünce gayet sağlıklı olsa da, Samsung'un böylesi bir planı yok. En azından Güney Koreli şirketin kendi söylemine göre.

Samsung sözcüsü tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamaya göre Samsung, S Pen deneyimini Galaxy akıllı telefonlar arasında daha geniş ölçüde kullanma imkanı tanımış. Bunun Galaxy Note serisini sonlandırma planıyla ilgisi olmadığını söyleyen sözcü, Galaxy Note serisinin de aynı şekilde S Pen tecrübesini sunmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

Eh, bu sözlere bakarsak Samsung, Galaxy Note serisini sürdürecek. Biz de zaten Samsung'un en az bir Galaxy Note modeli daha piyasaya çıkartacağını düşünüyoruz, ancak sonrası için şimdilik pek de umutlu değiliz. Şirket seriye devam edeceğini söylese de, elbette son sözü tüketicilerden gelen geri bildirimler ve satış raporları belirliyor.

Öte yanan yeni gelen bir sızıntı, Samsung'un Galaxy Note 20 FE modelini yakında çıkartacağını gösteriyor. Kısa bir süre önce incelediğimiz Galaxy S20 FE modelinin de tüketiciler tarafından oldukça hoş karşılandığını düşünürsek, Samsung'un bu hamlesi gayet yerinde olacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
1947'de Çalışmaya Başlayan Kıyamet Saatinden İnsanlık İçin Çok Kötü Haber
Samsung'un Yayınladığı Son Rapor, İşlerin Yolunda Olduğunu Gösteriyor
2021'de Piyasaya Çıkacak; Görmeyi Heyecanla Beklediğimiz 7 Telefon Modeli
5. Nesil Yapay Zekalı P5 Görüntü İşleme Teknolojili Televizyonlar Tanıtıldı
Orta Çağ Mezarlarında Bulunan İskeletler, Acı Gerçekleri Ortaya Koyuyor

 

 