Samsung, Galaxy S22 Pili İçin Note 7'nin Sorunlu Pilinin Üreticisini Seçti!

Galaxy Note 7'nin pili, Samsung'un piyasaya sürüldükten 7 hafta sonra telefonu iptal etmek zorunda kalmasının tek nedeniydi. Zira bu pil, defalarca kullanıcıların elinde yanmıştı ve ciddi bir sorun teşkil ediyordu.
Samsung, olaydan sonra pil tedarik zincirini yeniden değerlendirdi. Bu pillerin bir kısmını tedarik eden Çinli bir tedarikçiyle olan tüm işlerini durdurdu. Şimdi ise, Galaxy S22 serisinin de aynı tedarikçiden pil kullanacağı ortaya çıktı.
Çinli Amperex Technology Limited (ATL), Samsung SDI ile birlikte Galaxy Note 7'nin pillerinin tedarikçilerinden biriydi. ATL, olayın ardından Samsung'un pil tedarik zincirinden kesilmişti. Zaman içerisinde ise yavaş yavaş geri dönmeye başlamıştı.
Samsung o zamandan beri bu utanç verici olayın bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Koreli dev şirketle olan iş ilişkisini yeniden açtığı için ATL, Samsung'un katı standartlarını karşılamış olabilir.
ATL'den gelen piller şu anda Galaxy A/M serisi akıllı telefonlarda, Galaxy Watch ve Galaxy Buds giyilebilir cihazlarda kullanılıyor. ATL, Samsung'un üst seviye modelleri için pil bile sağladı. Galaxy S21 serisi, hem ATL hem de Samsung SDI pillerini kullanıyor.
Kore medyası, ATL ve Samsung SDI'nin yaklaşmakta olan Galaxy S22 serisi için de pil tedarik edeceğini bildiriyor. Samsung'un üst seviye modellerinde bir kez daha ATL kullanması, teknolojisinin ve güvenliğinin gelişmeye devam ettiğini gösteriyor.
Galaxy S22 Pilinin Kapasitesi Şaşırttı
Samsung SDI yapımı Galaxy S22 pili şimdiden internete sızdırıldı. Bu pil, hayal kırıklığı yaratan bir şekilde Galaxy S21'in 4.000mAh piline kıyasla 300mAh düşüş gösteren 3.700mAh kapasiteye sahip...
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