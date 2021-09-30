Samsung, Galaxy S22 Pili İçin Note 7'nin Sorunlu Pilinin Üreticisini Seçti!

Samsung'un Galaxy Note 7'nin sorunlu pillerini üreten şirket olan Amperex Technology Limited (ATL), Galaxy S22'ye imzasını atmaya hazırlanıyor!

  • Levent Öztürk
Galaxy S22'nin pili şaşırtabilir

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