Samsung, Galaxy Watch'u Yanlışlıkla Sızdırdı!

Samsung'un yeni Galaxy Watch'u, teknoloji devi tarafından yanlışlıkla Samsung web sitesinde sergilendi!

Samsung, Galaxy Watch'u Yanlışlıkla Sızdırdı!
Samsung web sayfasından alınan görüntüScott Stein

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