Samsung, Galaxy Watch'u Yanlışlıkla Sızdırdı!
Samsung'un yeni Galaxy Watch'u, teknoloji devi tarafından yanlışlıkla Samsung web sitesinde sergilendi!
En yeni Samsung Galaxy Watch sızıntısı bugün internete ulaştı ve şu ana kadar Samsung'a en yakın kaynaktan geldi: Samsung.
Rapora göre resmi Samsung online mağazası Samsung Gear S3 akıllı saatin ürün resmi ve tanımını da içeren bir şekilde gösterdi. Söylenilene göre mağaza bağlantısı boş ve ürün açıklaması bulunmayan bir sayfaya yöneltiyordu ve model numarası da FCC kaydından farklıydı. Ancak bütün bunlar, Galaxy Watch'un gerçekten var olduğuna dair giderek artan bir kanıt olmanın dışında pek bir anlam ifade etmiyorlar.
Şu anda Samsung'un bir sonraki saatinin Galaxy Watch olacağına neredeyse emin olduğumuz söylenebilir. Bütün söylentiler mükemmel bir şekilde bir araya geliyorlar ve muhtemelen Ağustos ayında olacağı tahmin edilen duyuru tarihine yaklaşırken de tahminlerin miktarının katlanarak artması bekleniyor.
Detaylar konusunda ise hala pek bir fikrimiz yok. Galaxy Watch'un Samsung'un kendi Tizen OS platformunu kullanması mümkün gözükürken, Google'ın Wear OS'unu tercih etmesi de mümkün. Bu seçeneğin de daha fazla uyumluluk isteyen pek çok Samsung hayranını mutlu edeceği tahmin edilebilir.
Yeni akıllı saat hakkındaki en son ve en kesin bilgileri muhtemelen Samsung Galaxy Watch yayım tarihinde öğreneceğiz. Yakın zamandaki bir tahmine göre bu tarih Galaxy Note 9 ile aynı şekilde 9 Ağustos olabilir ancak bir diğer söylenti grubu da Ağustos'un sonundaki IFA 2018'i muhtemelen tanıtım tarihi olarak belirtiyor.
Levent Öztürk
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