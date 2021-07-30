Samsung'un Otonom Araçlar İçin Geliştirdiği İlk LIDAR'ı Hazır Gibi...

Geçtiğimiz günlerde otomobillere özel olarak geliştirdiği ilk kamera sensörü ISOCELL Auto 4AC'yi tanıtan Samsung Electronics, şimdi de otonom sürüş uygulamalarına yönelik ilk lidar'ının geliştirilmesinde ilk kilometre taşına ulaştı. Güney Kore'de yayınlanan yeni bir rapora göre, bugüne kadar varlığı tamamen bilinmeyen teknolojinin 2026'da ticari lansmanı için yolda olduğu söyleniyor.
Seul merkezli teknoloji devine yakın kaynaklar, söz konusu çözümün mevcut pazar alternatiflerine kıyasla minimum fiziksel ayak izine sahip olacağını iddia ediyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz; otonom sürüş için kullanılan lidarlar, yaklaşık on yıl önce ana akıma girdiğinden beri boyut olarak küçülüyor. Bugün, uygulamalarından bazıları bir tabletin içine sığacak kadar küçük.
Ancak bu, Samsung'un kendi otonom aracını geliştirdiği anlamına gelmiyor. "Işık algılama ve menzil belirleme" (light detection and ranging) teriminin kısaltması olan bir lidar, esasen cihazı yakın çevresinin topografik modellerini yaratan yüksek performanslı bir lazer görüntü makinesi. Otonom araçlar bu şekilde çevrelerini "görebiliyor" ve yollarını bulabiliyorlar.
Samsung'un geleneksel otomobil üreticileri için bir bileşen tedarikçisi konumunu güçlendirmeyi hedeflediği açık.
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