Samsung Para Saçıyor, Rakipler Eziliyor!

DRAM piyasasının ciddi bir bölümünü elinde tutan Samsung, yeni doğacak rakiplerin önünde tam bir engel haline geldi!

Samsung Para Saçıyor, Rakipler Eziliyor!

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