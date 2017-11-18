Samsung Para Saçıyor, Rakipler Eziliyor!
DRAM piyasasının ciddi bir bölümünü elinde tutan Samsung, yeni doğacak rakiplerin önünde tam bir engel haline geldi!
Samsung'un ürettiği elektronik parçaların firmaya adeta para yağdırdığı biliniyor. DRAM pazarının neredeyse yarısını elinde barındıran Samsung, bu konumunu elbette korumak istiyor. Küçük firmalar Samsung'un karşısına çıktıkça firma, büyük harcamalar yaparak rakiplerini eziyor.
Market analiz firması IC Insights'a göre Samsung'un bu pazardaki konumunu koruma planları arasında yarıiletken bölümünde sermaye artırımını ikiye katlamak vardı. Firmanın yarıiletken bölümündeki sermaye artırımları, geçen sene 11,3 milyar dolarda karar kıldı. Artırımlar bu sene ise iki kattan da fazla artarak 26 milyar dolara ulaştı. Güney Koreli devin 14 milyar doları Pyeongtaek tesislerinin kapasitesini artırmak üzere kullandığı, 7 milyar doları ise ek kapasite artışlarına ayırdığı biliniyor. Bunlara ek olarak firma, 10nm üretim teknolojisinin kapasitesini artırmak üzere 5 milyar dolar harcadı.
Samsung'un bu senenin dördüncü çeyreğinde yarıiletkenler için harcadığı 8,6 milyar dolar, tüm sektörün bu dönemdeki 26,2 milyar dolarlık sermeye harcamasının yüzde 33'üne denk geliyor. Harcamalardaki artış, tahmin edeceğiniz üzere Samsung'un yarıiletken bölümünün geliştirme ve üretim yeteneklerini artırmasına olanak tanıyor. Bu sırada Çin'de yükselebilecek potansiyel rakipler, daha ortaya çıkmadan Samsung tarafından adeta eziliyorlar. Bu küçük firmaların Samsung ile rekabet edebilmeleri için büyük bir bellek üreticisiyle iş ortaklığı kurmaktan başka çaresi neredeyse yok.
Analistlere göre Samsung'un harcamalarını bu denli artırmış olması, gelecekte çıkacak sorunların kaynağı olabilir. SK Hynix, Toshiba, Intel ve Micron'un da harcamalarını artırdığı düşünüldüğünde Samsung'un hamlesi, 3D NAND flaş pazarında arz fazlasına sebebiyet verebilir.
Zeynel A. Öztürk
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