Samsung'un Parmak İzi Arayışı
Samsung, Galaxy S9'un parmak izi okuyucusu için radikal bir karar vermenin eşiğinde...
ETNews'ün yayınladığı yeni habere göre Samsung, bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S9'un parmak izi okuyucusu için yeni bir tedarikçi ile anlaşıyor. Daha önceleri de şirketin orta seviye telefonları için parmak izi sensörleri tedarik eden, adı açıklanmayan Tayvanlı bir üretici ile sözleşme yapıldığı iddiası söz konusu. Bu şirket ile anlaşmanın genişletilerek, Samsung'un amiral gemisi telefonlarını da aynı üreticiden gelecek parmak izi okuyucular ile donatmayı planladığı söyleniyor.
Şu an piyasada bulunan Galaxy'lerden farklı olarak, Galaxy S9'un parmak izi okuyucusunun kameranın altında bulunması bekleniyor. Şu an piyasada bulunan Galaxy S ve Galaxy Note parmak izi okuyucularının o kadar da iyi olmadığını, en azından konforsuz olduğunu göz önünde bulundurursak, yeni bir sensörün geliştirilmesi ve yeni bir konumlandırmaya gidilmesi çok iyi olacaktır.
Tahminlere göre Galaxy S9 ekran altı parmak izi okuyucusuna ve üç boyutlu yüz tarama teknolojisine sahip olmayacak. Şirketin bu teknolojiler üzerinde çalıştığına dair ipuçları bulunmuyor değil, ancak bunları telefonlara uygulamak ayrı bir yatırım ve geliştirme sürecini içeriyor ve şirket, henüz buna hazır değil...
Ali Ruhi Öztürk
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