Samsung'un Yeni Modeli Galaxy A70'i İnceledik
Samsung'un Galaxy A ailesine katılan yeni model Galaxy A70'i ilk kez gördük, ilk kez değerlendirdik. İşte Galaxy A70 ön incelemesi...
- Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy A serisinin şu ana kadarki en büyük ekranlı modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy A70, 6.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi. Sonsuz-U tasarımına sahip Super AMOLED paneli ile kısa bir süre önce incelediğimiz Galaxy A50 kadar güzel görünen telefon, 1080x2400 piksel çözünürlüğünde görüntüler üretebiliyor.
Samsung, Galaxy A70'te de parmak izi sensörünü ekranın altına entegre şekilde yerleştirmiş. Böylece ekrana dokunarak parmak izinizi okutabiliyor ve kolayca ekran kilidini açabiliyorsunuz.
Android 9 işletim sistemini çalıştıran telefon, Samsung'un yeni One UI arabirimini kullanıyor. 8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB teknik özelliklere sahip telefon, 4500 mAh kapasitesinde bir bataryayla geliyor ve 25W'lık hızlı şarj desteği gösteriyor.
Samsung, Galaxy A70'te de yine çoklu kamera sistemini kullanıyor. Arka tarafta 3'lü kamera dizilimi bulunduran Galaxy A70, 32 MP, 5 MP ve 8 MP kameralarıyla gerek ultra geniş açılı gerek alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyor. Arka kamera ile 8x'e kadar dijital zum da yapabilen Galaxy A70, ön kamerasıyla da iddialı. Tam 32 MP ölçüsünde bir ön kamera bulunduran Galaxy A70, yine 4K video kaydı da yapabiliyor.
Prizma siyahı, prizma beyazı ve prizma mercan renkleriyle şu an satışa çıkan Galaxy A70'in fiyatı ise 3399 TL olarak belirtildi. Peki, bu fiyatını hak ediyor mu, performansıyla bekleneni karşılıyor mu, kameralarıyla ne gibi sonuçlar üretiyor; tüm bunları Galaxy A70'i test merkezimizde detaylıca incelediğimizde söyleyeceğiz.
Galaxy A70 Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi Android 9
İşlemci Qualcomm Snapdragon 675
Çekirdek 8
İşlemci Hızı 2.0 GHz, 1.7 GHz
Ekran Boyutu 6.7 inç
Ekran Çözünürlüğü 1080x2400 px
Grafik İşlemci Adreno 612
Bellek (RAM) 6 GB
Dahili Depolama 128 GB
Arttırılabilir Depolama 512 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 32 MP + + 8 MP + 5 MP
Batarya 4500 mAh
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 5.0
NFC Var
GPS Var
LTE Var
FM Radyo Var
Parmak İzi Sensörü Var (Ekrana entegre)
Boyutlar 76 x 164 x 7.9 mm
Ağırlık 183 gr.
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