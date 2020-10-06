Şarj Edilemeyen Alkalin Pillere Veda Vakti Geliyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile Ikea, Ekim 2021 tarihi itibariyle şarj edilemeyen alkalin pilleri küresel ev mobilyalarından kaldıracağını duyurdu. Bu karar ile enerji harcamasını ve çevresel atığı azaltmayı hedefleyen mobilya devi, yaygın ev araçlarında kullanıldığında alkalin pillerin çevresel etkisinin tekrar şarj edilebilen nikel metal hidrat pillere göre daha yüksek olduğunu gösteren yeni yaşam döngüsü değerlendirme çalışmalarının sonuçlarından da alıntı yaptı.
Ikea Sürdürülebilirlik Gelişim Müdürü Caroline Reid, yapılan açıklamada insanların gezegen içerisinde daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yaşama sahip olmalarını sağlamak için bir yolculukta olduklarını belirterek şunları söyledi: "Alkalin pillerden vazgeçerek ve şarj edilebilir pil seçeneklerimize odaklanacak, bu yolculukta bir adım daha atıyoruz, müşterilere ürünlerin ve malzemelerin ömrünü uzatırken atığı azaltan ucuz ve kolay bir çözüm sunuyoruz."
Hollanda merkezli İsveçli firma, Eylül 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında küresel olarak yaklaşık 300 milyon alkalin pil sattığını söyledi. Ikea'nın hesaplarına göre eğer tüm müşterileri alkalin pillerden şarj edilebilir pillere geçiş yapsa ve bunları sadece 50 kez tekrar şarj etse, yıl bazında küresel atık 5.000 ton kadar düşürülebilirdi.
Ikea, Ladda olarak da bilinen kendi şarj edilebilir pillerini de üretiyor ve satıyor. Ancak firma, tekil ürünlerin çalışması için gereken durumlarda, lityum iyon düğme pillerin (saat pili gibi) üretim hattında bulundurulacağını da belirtti.
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