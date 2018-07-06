Sıcakık Ölçen Parmak İzi Sensörü Ne İşe Yarayacak?

Bu yeni parmak izi sensörü, geleceğin telefonlarını daha güvenli hale getirirken, parmak sensörünü "görünmez" yapabilir!

Sıcakık Ölçen Parmak İzi Sensörü Ne İşe Yarayacak?

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