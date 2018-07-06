Sıcakık Ölçen Parmak İzi Sensörü Ne İşe Yarayacak?
Bu yeni parmak izi sensörü, geleceğin telefonlarını daha güvenli hale getirirken, parmak sensörünü "görünmez" yapabilir!
Güney Kore'deki bilim adamları, telefonların ekranına eklenebilen, sadece parmak izinizi değil, sıcaklığınızı da ölçen esnek ve saydam bir parmak izi tarayıcısı geliştirdi.
Detayları Nature Communications'ta yayınlanan yeni teknoloji, Samsung Display-UNIST Center'daki bilim adamları tarafından geliştirildi. Yayınlanan makaleye göre yeni teknoloji, sıcaklık algılama özelliği sayesinde daha güvenli. Parmak izi algılanırken aynı anda parmağın sıcaklığına bakılması, üretilebilecek sahte parmak izinin önüne geçebiliyor. Araştırmacılar, sensörün çözünürlüğünün "FBI'ın parmak izi almakta kullandığı kriterleri" karşıladığını iddia ediyorlar. Sensörün yüzde 89'luk saydamlık oranı ise onu ekranla bütünleştirmeyi mümkün hale getiriyor.
Parmak izinizi okuma konusunda çok daha başarılı olan sensörün şu anki parmak izi okuma yöntemlerine göre 17 kat geliştirme sunduğu belirtiliyor. Teknoloji belki bir veya iki sene içinde hazır olmayacak ancak kullanılabilir hale geldiğinde, ayrı parmak izi tarayıcılarının yavaşça kaybolmasına şahit olabiliriz. Rapor, teknolojinin çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermese de, gelişmeler bizce telefonlar için heyecan verici.
Zeynel A. Öztürk
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